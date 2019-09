元ジャパンのスティーヴ・ジャンセン擁するExit North、世界初ライブが東京・大阪で実現

元ジャパンのドラマーであるスティーヴ・ジャンセン、トーマス・フェイナー、ウルフ・ヤンソン、チャールス・ストームによる新ユニット「Exit North(イグジット・ノース)」の来日公演が、9月25日にビルボードライブ大阪、9月27日にビルボードライブ東京で開催される。



スティーヴのソロアルバム『Slope』(2007年)にトーマス・フェイナーが参加したことからコラボレーションが発展。さらにウルフ・ヤンソン、チャールス・ストームが加わり、4年にわたる共同制作を経て、2018年10月にアルバム『Book of Romance and Dust』を発表した。それぞれに長いキャリアと実績を持つミュージシャンたちの魂が集った鮮烈なデビューアルバムは、音楽配信サイト「Bandcamp」でトップセラーを記録するなど、その豊潤な音楽性と奥深い世界観で高い評価を獲得している。











そんな彼らの日本公演、そして世界初となるライブパフォーマンスがまもなく実現。4人のメンバーのほか、サポート・ミュージシャンとしてベーシストのスヴェン・リンドヴァル、さらに徳澤青弦カルテット、映像演出として菱川勢一(DRAWING AND MANUAL)の参加も決定している。



Rolling Stone Japanでは、すでに来日中のスティーヴ・ジャンセンに取材を実施済み。インタビュー記事はこちらのWEBサイトに後日掲載される。





EXIT NORTH来日公演



【ビルボードライブ大阪】(1日2回公演)

2019年9月25日(水)



【ビルボードライブ東京】(1日2回公演)

2019年9月27日(金)



1stステージ 開場17:30 開演18:30 / 2ndステージ 開場20:30 開演21:30

サービスエリア¥8,500

カジュアルエリア¥7,500(1ドリンク付き)



〈メンバー〉

ウルフ・ヤンソン(p, key)

チャールス・ストーム(Synth, Treatments, Gt, Ba, Voices)

スティーヴ・ジャンセン(Dr, Pad, Synth, Percussion, Backing Vo)

トーマス・フェイナー(Lead Vo, Trumpet)



◎サポートメンバー

スヴェン・リンドヴァル(Ba)

徳澤青弦(cello)

吉田篤貴(1st Vn)

地行美穂(2nd Vn)

須原 杏(Va)



◎映像演出

菱川勢一(DRAWING AND MANUAL)



Billboard Live Official Web:

http://www.billboard-live.com/