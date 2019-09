「電力会社の構造と甘え」…千葉の停電長期化 若新雄純苦言の真意とは？

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。9月12日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、長期化している千葉の停電について取り上げました。9月9日(月)明け方に強い勢力で千葉県を直撃した台風15号。その被害は広範囲に及び、交通機関では多くの利用客が足止めを余儀なくされたほか、強風によって鉄塔や電信柱、樹木がなぎ倒されるなど、大きな傷あとを残しました。さらには、大規模な停電や断水が続くなど、混乱が続いています。停電復旧にあたっている東京電力は「見通しが甘かった」とし、復旧の目途が二転三転する事態となりました。若新は「“色メガネ”なのでうがった見方ですけど」と前置きしたうえで、「今回の台風は観測史上最大の強風で、想定外だったから広域で停電が起きてしまったと言われている。でも、僕は電力会社に対して1つ厳しい見方をしていて。実は、観測史上最大というのはその地域内の話で、日本全体でいえば何度も経験していた強風。それが近年の気象環境の変動によって、今後は日本全国どこでも起こりうると言われていた。だから本当は想定できることであり、そこまで先手を打って対応するということで、(電力会社の)電気料金は高めに決められているはず」と指摘します。電力会社の本社に入社した友人から「ほかの大企業の人たちと比べると、普段は仕事が少なくて楽だ」と聞かされた若新は「『給料をもらい過ぎじゃないの?』って言ったら、(その友人は)『電力会社は、電気は絶対に止めちゃいけない。何かあったときでも常に安定して電気を供給できるよう万全を期すために僕らは余裕を持って働いている。常にカツカツの人員だと、何か問題が起きたときに対応できないでしょ?』と理屈を言っていた」とやり取りを明かします。確かに、これまで電力会社は長期的な設備投資がきちんとできるように、必要コストの加算式で電気料金が算出されていた。また、出演したワイドショーでこのような視点から「電力会社の体制はおかしい」と発言したところ、「なんでも電力会社のせいにしてバカじゃないのか」「現場で復旧作業にあたっている作業員は、汗水流して寝ずに作業しているんだぞ!」といった批判のコメントがあったと言います。自身の発言については「僕の説明不足だった」とした上で「ちなみに、現場で復旧作業している人のほとんどは、電力会社の本社の社員ではない。現場のメンテナンスや復旧作業をするための大企業レベルの関連会社や子会社があって、さらに無数の協力会社がある」と説明。「本社機能を司っている会社をこういったインフラ業界ではよく“上流”と呼ぶんですけど、基本的には指示するのが仕事。実際の作業をする会社がたくさんにある。であれば、僕たちが不足に備えて払っている高めに設定された電気料金は、その現場の人たちにもいくべき」と主張します。さらに「親会社には余裕があるが、現場の作業員は平常時の基準でしか人員を配置していないということも聞いたことがある。もちろん災害時に対応するためのチームはいるでしょうけど、常に大きな台風が起きる状況に合わせて人を配置していたら人が余ってしまうから、今回のような不測の事態に合わせて現場の人をたくさん雇っているわけじゃない」とも。続けて、「だから今回のようなことが起こると人が足りなくて、現場で働く人は手一杯。本社社員ほどの給料をもらっているわけでもないのに『早く復旧しろ!』と言われる。僕たちが払っていたお金が、不測の事態に備えるため現場の人たちに回っているならいいが、上流と言われる本社機能のところに回っている。それならばやはり、気象の変動に合わせて先手を打つような施策を打つのが“上流”の責任だったはず。(電力会社だけでなく)こういう構造をインフラ業界のいろいろなところで見るから、少しずつでも是正されるといいなと思う」と持論を展開。また、その対極として消防士の体制を引き合いに「消防士は火事が起きていないときは、いい意味で現場出動の実務はない。(普段は)訓練したり、筋力トレーニングをしたり、勉強したりしていて、それでいいと思う。消防士のように、十分な人数が不測の事態に備えて待機していて、普段はあえてあまり仕事がないというならまだわかる。でも、そうではなくて指示する立場だけが恩恵を受けていて、現場はギリギリの人数。だから見通しよりもどんどん復旧が遅れてしまっている」と苦言を呈していました。さらに、番組終了後にはスタッフに対し「不測の事態に備えて払っていた電気料金をケチりたいわけじゃない。沖縄や九州地方では、今回のような台風がこれまで何度も来ているが、耐えられるだけの設備投資をしている。他の地域も、甘えずに環境の変化にちゃんと対応してほしい」と語気を強めていました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286