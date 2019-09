2020年に開催されるLDHの祭典「LDH PERFECT YEAR 2020」の公演概要が発表された。

「PERFECT YEAR」はLDHが2008年から6年に1度開催しているイベント。カウントダウンライブ「LDH PERFECT YEAR 2020 COUNTDOWN LIVE 2019→2020 “RISING”」で幕を開ける今回は、1年間を「IGNITION」「IMAGINATION」「INFINITY」「BEYOND THE BORDER」という4つのシーズンに分け、それぞれのテーマでライブなどを展開していく。

第1シーズン「IGNITION」では、すでに発表されている劇団EXILEの舞台「勇者のために鐘は鳴る」に加えて、EXILEがデビューからこれまでのシングル曲を中心に披露するベストライブ、今市隆二と登坂広臣のソロライブを一度に体験できるショーケースライブ、E-girlsとTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEのアリーナツアー、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEのホールツアーが開催されることが明らかになった。

LDH PERFECT YEAR 2020 COUNTDOWN LIVE 2019→2020 “RISING”

2019年12月31日(火)福岡県 福岡 ヤフオク!ドーム

OPEN 18:30 / START 20:30

<出演者>

EXILE / EXILE THE SECOND / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / FANTASTICS from EXILE TRIBE / BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE

EXILE PERFECT LIVE 2001→2020

2020年1月19日(日)福岡県 福岡 ヤフオク!ドーム

2020年1月20日(月)福岡県 福岡 ヤフオク!ドーム

2020年2月6日(木)愛知県 ナゴヤドーム

2020年2月7日(金)愛知県 ナゴヤドーム

2020年2月10日(月)愛知県 ナゴヤドーム

2020年2月11日(火・祝)愛知県 ナゴヤドーム

2020年2月21日(金)大阪府 京セラドーム大阪

2020年2月22日(土)大阪府 京セラドーム大阪

2020年2月25日(火)大阪府 京セラドーム大阪

2020年2月26日(水)大阪府 京セラドーム大阪

LDH PERFECT YEAR 2020 SPECIAL SHOWCASE RYUJI IMAICHI / HIROOMI TOSAKA

2020年1月23日(木)福岡県 福岡 ヤフオク!ドーム

2020年1月24日(金)福岡県 福岡 ヤフオク!ドーム

2020年2月4日(火)愛知県 ナゴヤドーム

2020年2月5日(水)愛知県 ナゴヤドーム

2020年2月8日(土)愛知県 ナゴヤドーム

2020年2月9日(日)愛知県 ナゴヤドーム

2020年2月20日(木)大阪府 京セラドーム大阪

2020年2月23日(日)大阪府 京セラドーム大阪

2020年2月24日(月・祝)大阪府 京セラドーム大阪

劇団EXILE「勇者のために鐘は鳴る」

2020年1月24日(金)~2月2日(日)東京都 TBS赤坂ACTシアター

2020年2月13日(木)~2月16日(日)大阪府 梅田芸術劇場メインホール

E-girls PERFECT LIVE 2011→2020

2020年2月1日(土)静岡県 エコパアリーナ

2020年2月2日(日)静岡県 エコパアリーナ

2020年2月22日(土)三重県 三重県営サンアリーナ

2020年2月29日(土)東京都 武蔵野の森総合スポーツプラザ

2020年3月1日(日)東京都 武蔵野の森総合スポーツプラザ

2020年3月14日(土)福岡県 マリンメッセ福岡

2020年3月15日(日)福岡県 マリンメッセ福岡

2020年3月20日(金・祝)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

2020年5月9日(土) 新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

2020年6月13日(土) 北海道 北海道立総合体育センター 北海きたえーる

2020年7月4日(土) 宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

THE RAMPAGE LIVE TOUR 2020 "RMPG"

2020年2月5日(水) 静岡県 エコパアリーナ

2020年2月6日(木) 静岡県 エコパアリーナ

2020年2月23日(日) 三重県 三重県営サンアリーナ

2020年2月24日(月・祝) 三重県 三重県営サンアリーナ

2020年2月27日(木) 東京都 武蔵野の森総合スポーツプラザ

2020年2月28日(金) 東京都 武蔵野の森総合スポーツプラザ

2020年3月14日(土) 宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

2020年3月15日(日) 宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

2020年4月18日(土) 福井県 サンドーム福井

2020年4月19日(日) 福井県 サンドーム福井

2020年5月10日(日) 新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2020 "BBZ"

2020年2月14日(金)島根県 島根県民会館 大ホール

2020年2月16日(日)熊本県 熊本城ホール メインホール

2020年2月22日(土)群馬県 ベイシア文化ホール(群馬県民会館)

2020年2月28日(金)広島県 広島文化学園HBGホール

2020年3月1日(日)山梨県 YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール)

2020年3月6日(金)兵庫県 神戸国際会館こくさいホール

2020年3月8日(日)和歌山県 和歌山県民文化会館 大ホール

2020年3月10日(火)東京都 昭和女子大学人見記念講堂

2020年3月11日(水)東京都 昭和女子大学人見記念講堂

2020年3月14日(土)静岡県 静岡市民文化会館 大ホール

2020年3月19日(木)愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2020年3月23日(月)大阪府 グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場)メインホール

2020年4月2日(木)栃木県 宇都宮市文化会館

2020年4月3日(金)茨城県 ザ・ヒロサワ・シティ会館(茨城県立県民文化センター)

2020年4月15日(水)長崎県 長崎ブリックホール

2020年4月18日(土)大分県 大分 iichikoグランシアタ

2020年4月19日(日)宮崎県 宮崎市民文化ホール

2020年4月23日(木)福岡県 福岡サンパレス

2020年4月25日(土)山口県 周南市文化会館