まつもと泉原作によるアニメ「きまぐれオレンジ☆ロード」全48話の一挙配信が、9月23日23時よりAbemaTVのみんなのアニメ2チャンネルで行われる。
「きまぐれオレンジ☆ロード」 は超能力が使える主人公・恭介、ミステリアスな美少女・まどか、ボーイッシュなひかるの三角関係を描くラブコメディ。1980年代に週刊少年ジャンプ（集英社）にて連載された。AbemaTVでは初回に第1話から第8話までを放送し、以降は毎週月曜23時より8話ずつ配信される。
なおみんなのアニメ2チャンネルでは「きまぐれオレンジ☆ロード」と同じく、「シティーハンター」「美味しんぼ」「笑ゥせぇるすまん」「キテレツ大百科」「めぞん一刻」「魔神英雄伝ワタル」といった1980年代のアニメを配信中。またAbemaビデオでは、「巨神ゴーグ」や「タッチ」「デビルマン 誕生編」「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」などを一部無料で配信している。
80年代名作アニメ特集
配信チャンネル：AbemaTV みんなのアニメ2チャンネル
「きまぐれオレンジ☆ロード」一挙配信
配信日時：2019年9月23日（月）より、毎週月曜23:00～
「シティーハンター」一挙配信
配信日時：2019年9月23日（月）27:00～、以降毎週月曜配信
「美味しんぼ」一挙配信
配信日時：2019年10月7日（月）より、毎週月・水・金曜11:00～、19:00～
毎週土曜11:00～、17:00～
「笑ゥせぇるすまん」一挙配信
配信日時：2019年10月1日（火）より、毎週火・木曜日11:00～、19:00～
「キテレツ大百科」一挙配信
配信日時：2019年9月25日（水）より、毎週水曜8:00～、27:00～
「めぞん一刻」一挙配信
配信日時：2019年9月25日（水）より、毎週水曜15:00～
「魔神英雄伝ワタル」一挙配信
配信日時：2019年10月3日（木）より、毎週木曜15:00～、23:00～