押切蓮介原作によるTVアニメ「ハイスコアガールII」の新たなPVが公開された。

第16話目以降の映像を盛り込んだPVでは、sora tob sakanaによるオープニング主題歌「flash」を使用。また本作と8bitミュージックユニット・YMCKとのコラボも決定し、「ハイスコアガール」のキャラクターのドットイラストが公開された。今後、本イラストを用いたグッズや、ドットイラストを使用した「ハイスコアガールのミニゲームが制作される予定。なお11月13日にリリースされる「flash」のCDには、YMCKによるリミックスが収録される。

TVアニメ第2期は、TOKYO MX、MBS、BS11にて10月25日に放送スタート。9月29日に東京・LOFT9 Shibuyaでは、押切も登壇する放送直前トークイベントが行われる。

「ハイスコアガール」ウル技情報局:2コイン目~ハイスコアガールII放送直前スペシャル~

日程:2019年9月29日(日)開場13:00、開演14:00

場所:LOFT9 Shibuya

料金:前売2000円、当日2500円(飲食代別、要1ドリンク以上オーダー)

TVアニメ「ハイスコアガール II」

放送・配信情報

TOKYO MX:2019年10月25日(金)25:05~

MBS:2019年10月25日(金)26:55~

BS11:2019年10月25日(金)25:30~



Netflixにて独占配信

スタッフ

原作:押切蓮介(掲載 月刊「ビッグガンガン」スクウェア・エニックス刊)

監督:山川吉樹

シリーズ構成:浦畑達彦

キャラクターデザイン:桑波田満(SMDE)

CGディレクター:鈴木勇介(SMDE)

キャラクターモデルディレクター:畑野雄哉(SMDE)

美術監督:鈴木朗

色彩設計:舩橋美香

撮影監督:福世晋吾

編集:坪根健太郎(REAL-T)

音響監督:明田川仁

音楽:下村陽子

音響制作:マジックカプセル

CGIプロデューサー:榊原智康(SMDE)

CGI:SMDE

アニメーション制作統括:松倉友二

アニメーション制作:J.C.STAFF

キャスト

矢口春雄:天崎滉平

大野晶:鈴代紗弓

日高小春:広瀬ゆうき

大野真:赤崎千夏

矢口なみえ:新井里美

宮尾光太郎:興津和幸

土井玄太:山下大輝

業田萌美:伊藤静

じいや:チョー

鬼塚ちひろ:御堂ダリア

沼田先生:中村悠一

遠野先生:植田佳奈

ニコタマちゃん:井澤詩織

高田馬場サガット:鈴村健一

大井町オルバス:寺島拓篤

九品仏ブランカ:諏訪部順一

玉川学園前サスカッチ:小野賢章

ガイルさん:安元洋貴

ザンギエフさん:三宅健太

豪鬼さん:武虎

※天崎滉平と赤崎千夏の崎は立つ崎が正式表記

(c)押切蓮介/SQUARE ENIX・ハイスコアガール製作委員会 (c)BNEI (c)CAPCOM CO., LTD. (c)CAPCOM U.S.A., INC. (c)KONAMI (c)SEGA (c)SNK (c)TAITO 1986