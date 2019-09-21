アニメ「蒼穹のファフナー THE BEYOND」第4話、第5話、第6話のPVが公開。また追加キャストとして、マレスペロ役の櫻井孝宏、ケイオス・バートランド役の岡本信彦の出演も決定した。

PVではファフナーによる迫力の戦闘シーンはもちろん、学校に通う皆城総士や“喫茶楽園”の様子など日常パートもお目見え。また新キャストとなる櫻井、岡本からのコメントも到着した。

さらに「蒼穹のファフナー」のYouTube公式チャンネルが本日9月21日にオープン。2004年放送のTVアニメ第1期から2015年放送「蒼穹のファフナー EXODUS」まで、TVスペシャルや劇場版を含めた全話が、11月7日までの期間限定で毎日順次公開される予定だ。

また毎年恒例となったイベント「総士生誕祭」の開催が今年も決定。12月15日に神奈川・カルッツかわさきにて行われ、真壁一騎役の石井真、皆城総士役の喜安浩平、主題歌アーティストのangelaの出演が決定している。チケットのオフィシャル抽選受付は9月27日12時からスタートする。そして9月27日には、東京・グランドシネマサンシャインにて「THE BEYOND」の第1話～第3話がリバイバル上映されることも明らかになった。

「蒼穹のファフナー」シリーズは、少年少女たちが人型兵器・ファフナーに乗りこみ“フェストゥム”と呼ばれる未知の存在と命を賭して戦う姿を描くSFアニメーション。新作「蒼穹のファフナー THE BEYOND」全12話が劇場で順次先行上映されており、11月8日からは第4話「力なき者」、第5話「教え子」、第6話「その傍らに」が劇場先行上映される。なおキャラクターデザイン・平井久司による描き下ろしA4クリアファイル付きのムビチケカードが、10月5日より発売予定。

櫻井孝宏（マレスペロ役）コメント

「蒼穹のファフナー THE BEYOND」でマレスペロ役を務めます櫻井孝宏です。

あの蒼穹のファフナーに出演できて光栄です。

途中参加ですが気負わず作品作りに参加したいと思っています。

よろしくお願い致します。

岡本信彦（ケイオス・バートランド役）コメント

あのあと何があったのか、どうしてミツヒロがいるのか、謎だらけでみなさん見ると思います。

僕も最初驚きました。今も書いてて驚きました。

前作と名前が違うということで、「どういうことなの!?」となってます。

「蒼穹のファフナー THE BEYOND」第4話、第5話、第6話

2019年11月8日（金）より劇場先行上映開始

スタッフ

原作：XEBEC

シリーズ構成：冲方丁

キャラクターデザイン：平井久司

メカニックデザイン：鷲尾直広

CGアニメーションディレクター：井野元英二

美術監督：野村正信・松田春香

美術デザイン：青木薫

色彩設計：関本美津子

撮影監督：師岡拓磨

編集：伊藤潤一

音楽：斉藤恒芳

演奏：ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団

音響監督：三間雅文

主題歌：angela

エグゼクティブプロデューサー：中西豪

プロデューサー：須藤孝太郎

アニメーションプロデューサー：明官ゆう子

アニメーション制作：Production I.G

アニメーション制作スタジオ：I.Gzwei

監督：能戸 隆

製作：FAFNER BEYOND PROJECT

キャスト

皆城総士：喜安浩平

真壁一騎：石井真

遠見真矢：松本まりか

春日井甲洋：入野自由

来主 操：木村良平

日野美羽：諸星すみれ

近藤剣司：白石稔

西尾里奈：白石涼子

御門零央：島崎信長

鏑木 彗：小野賢章

水鏡美三香：石川由依

真壁史彦：田中正彦

遠見千鶴：篠原恵美

溝口恭介：土師孝也

羽佐間容子：葛城七穂

小楯 保：高瀬右光

陣内 貢：鈴木達央

将陵佐喜：浅倉杏美

イアン・カンプ：てらそままさき

ジェレミー・リー・マーシー：遠藤 綾

貴志シャオ：小松美智子

アニラ・オーロビンド・ゴーシュ：櫻井 智

堂馬 舞：世戸さおり

ベラ・デルニョーニ：相川奈都姫

ルヴィ・カーマ：佐々木りお

ディラン・バーゼル：勝 杏里

皆城朔夜：松田利冴

マリス・エクセルシア：斉藤壮馬

セレノア：ゆかな

レガート：最上嗣生

マレスペロ：櫻井孝宏

ケイオス・バートランド：岡本信彦

フィラス・アナン：岩崎諒太

ヘスター・ギャロップ：鳳芳野

ダッドリー・バーンズ：内田直哉

西尾行美：京田尚子

水鏡有子：鶏冠井美智子

御門昌和：最上嗣生

近藤衛一郎：永井真里子

貴志フェイ：藤田茜

(c)XEBEC・FAFNER BEYOND PROJECT