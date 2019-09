9月22日の『世界の果てまでイッテQ!』(日本テレビ系、毎週日曜19:58~)は、「世界の果てまでイッタっきり in 南アフリカ」と「温泉同好会 In イギリス」の2本を放送する。



「世界の果てまでイッタっきり in 南アフリカ」は、みやぞんが南アフリカの絶景を求めて10日間の旅へ。世界三大渓谷のひとつ「ブライデリバーキャニオン」では、穴にコインを投げられれば幸運が訪れるという運試しスポットで、みやぞんも運試しに挑む。そしてアフリカ名物・ジビエ料理も初挑戦。ダチョウ肉やワニ肉、果てにはインパラ肉など、みやぞんの食リポはいかに?



また、とある日にはバーベキューを楽しむみやぞんの後ろになんと、ライオンが出現!? さらにスカイダイビングに初挑戦し、広大なアフリカの大地を空からリポートする。



「温泉同好会 In イギリス」は、椿鬼奴、森三中の大島美幸と黒沢かずこ、たんぽぽの川村エミコがイギリスに向かう。卓球台に映し出された映像と連動して点数を稼ぐゲーム・AR卓球に挑戦した面々だが、絵面は完全に温泉旅館。そこに現れたのは元卓球部・長田ディレクター。女芸人とディレクターのガチンコ対決の行方は?



また、イギリスで話題沸騰の犯罪捜査官体験が出来る施設では、その長田ディレクターが遺体となって発見!? 女芸人たちはモンタージュや歯型検査を駆使して、長田ディレクターを“殺害”した犯人を突き止めようとするが……。



そして、大島が360度回転する巨大ブランコに挑む。