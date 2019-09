『キルラキル』『プロメア』のアニメーターすしおによる『ALTERNATiVE SiDE of SUSHiO』画集発売！

アニメ『キルラキル』『プロメア』の作画監督やBUMP OF CHICKEN「THE LIVING DEAD TEE」のイラストデザイン、モーモールルギャバンのアルバム『ヤンキーとKISS』のジャケットイラストなど手掛けたアニメーターすしお氏の画集『ALTERNATiVE SiDE of SUSHiO』が、10月11日にSWにて発売される。



すしお氏が、2016年から描いてきたBiSHやGANG PARADEなどWACK所属アーティストのイラストを304ページに収録した、WACK愛が詰まったイラスト集!



さらに、画集に収めきれなかったイラストをまとめた別冊と、発売に先駆け9月23日に大阪城ホールで開催されるBiSHのワンマンライブ『And yet BiSH moves.』のBiSH大阪城ホール表紙B2ポスターを、オリジナルボックスに収納した『ALTERNATiVE SiDE of SUSHiO』豪華版もSW通販で限定発売される。



限定ボックスは現在や予約中で、10月下旬〜11月上旬に発送予定。予約した方の中から抽選で5名の方にすしお氏が似顔絵を書いたイラストをお渡しする特典も付いてくる。



すしお氏のWACK愛をぜひ!!





★すしお Profile

アニメーター。アニメ「キルラキル」「天元突破グレンラガン」「プロメア」に参加。星野源「いのちの車窓から」イラスト、BUMP OF CHICKEN「THE LIVING DEAD TEE」イラストデザイン、モーモールルギャバン「ヤンキーとKISS」ジャケットイラストデザインなど。



<商品情報>

■すしお『Alternative side of SUSHiO』(通常版)

発売日 : 2019年10月11日(金)

価格:¥3,200+税

仕様 : B5 / 並製 / 304P

発売元:株式会社SW

Amazon予約(9月12日0時より受付中)、タワーレコード、HMV、アニメイト、全国書店などにて販売



■すしお『Alternative side of SUSHiO』(限定BOX版)

発売日 : 2019年10月末〜11月上旬発送予定

価格:¥7,000+税

内容:

1. すしお『Alternative side of SUSHiO』

※書籍の内容は通常版と同じになります。

2. すしお『Alternative side of SUSHiO』別冊

3. 『Alternative side of SUSHiO』(BiSH版)表紙B2ポスター

以上、1〜3まですべてのアイテムをオリジナルボックスに梱包しお届け。



購入方法:SW通販サイトより(2019年9月10日12時より予約受付中)

https://storywriter2.thebase.in/



※予定冊数に達し次第、受付終了です。ご了承下さい。

※抽選で5名様に、すしおが似顔絵を書いたイラストをお渡しします。