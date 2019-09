アニソンイベント「アニエラフェスタ2019」が、去る9月14日に長野・駒場公園で開催された。

「アニエラフェスタ」は2017年から毎年9月に長野県で開催されているイベントで、これまで多くのアーティストや声優が出演している。3回目の開催にして初の快晴となった今回は、有料ステージと並行して無料エリアでのDJパフォーマンスやコスプレイベントなども行われた。コミックナタリーでは有料ステージ「テンペストステージ」の模様をレポートする。

正午12時、太陽の光が照りつけるステージに姿を現したのは亜咲花。「Open your eyes」「SHINY DAYS」などで彼女のハスキーな声が響き渡ってイベントはスタートする。続く豊永利行はダンサブルな楽曲で魅せる一方、自ら「(今日出演する中で)僕が一番長いと思います」と断ったMCでは、観客やステージを観覧していた寺島拓篤とコールアンドレスポンスを楽しんでいた。

昨年は西沢幸奏として出演したEXiNAは、新たなソロプロジェクトとして活動し始めたことを報告しつつ、よりアグレッシブになったサウンドとライブパフォーマンスで観客を熱狂させた。TVアニメ「創聖のアクエリオン」の楽曲でステージを始めたのはbless4。4人は「エクストラ・マジック・アワー」や「海色」などの定番ナンバーに加え、同名のアニメ映画の主題歌「てだしろのかみうた」や10月から始まるTVアニメ「星合の空」のエンディングテーマ「籠の中の僕らは」といったナンバーも届ける。亜咲花の出番からずっとステージを観ていたという寺島は、フランクな会場の雰囲気を気に入った様子。さらに長野県出身の羽多野渉と共に長年ラジオをしていることを紹介してから「僕にとって長野は身近だから第4か5くらいの故郷だった。でも今日のおかげで第3の故郷になった」と冗談を飛ばしつつ、最後は「Buddy, steady, go!」を熱唱した。

Suara、牧野由依はゆったりとしたナンバーを交えたセットリストで会場に心地よい空気をもたらす。それもつかの間、日没前後からはクライマックスに向けて熱気あふれるステージが続いた。

Chouchoが「優しさの理由」「Authentic symphony」「DreamRiser」など代表曲をずらりと揃えてアニメファンを喜ばせると、“凱旋”となった長野県生まれのTRUEや北海道出身のため夜の涼しさに共感するという綾野ましろも、アッパーチューンを続けて観客のテンションを引き上げていく。

3年連続の出演で初のトリとなったMYTH & ROIDは「VORACITY」で勢いよくライブを開始。「普段のイベントではあまりしゃべらない」という彼らだったが、この日は「1年目は台風で2年目も大荒れ。3年目、快晴ですよ!」「年々規模が大きくなっているこのイベント。あと7年くらいやって、何万人規模のフェスが長野で開かれたら最高じゃないですか」と「アニエラフェスタ」への思いを饒舌に語った。そして2人は国内初披露となる「PANTA RHEI」や「shadowgraph」などを挟んでハードなバラード「HYDRA」で本編をフィニッシュ。さらにアンコールを受けて再登場すると、「JINGO JUNGLE」で会場をふたたび大きく沸かせ8時間に及ぶアニソンステージの幕を引いた。

閉演後のステージにはイベントを主催するアニエラの小林諒社長が登場。感慨深げに「晴れました!」と報告した小林社長は、会場に集った観客に感謝しながら「また会いましょう」と再会のメッセージを送ってイベントを終了させた。

「アニエラフェスタ2019」セットリスト

01.Open your eyes / 亜咲花

02.KILL ME One More Time? / 亜咲花

03.Eternal Star / 亜咲花

04.Marine SNOW / 亜咲花

05.Edelweiss / 亜咲花

06.SHINY DAYS / 亜咲花

07.Day you laugh / 豊永利行

08.Shiny Glory Story / 豊永利行

09.C“LR”OWN / 豊永利行

10.光へ / 豊永利行

11.ラクにいこうぜ! / 豊永利行

12.EQ / EXiNA

13.KATANA / EXiNA

14.Gemini / EXiNA

15.The Asterisk War / EXiNA

16.OVERTHiNKiNG BOY / EXiNA

17.PERiOD / EXiNA

18.Go Tight! / bless4

19.創聖のアクエリオン / bless4

20.てだしろのかみうた / bless4

21.エクストラ・マジック・アワー / bless4

22.籠の中の僕ら / AIKI from bless4

23.海色 / AKINO from bless4

24.Let's Have A PARTY♪ / bless4

25.sunlight avenue / 寺島拓篤

26.Nameless Story / 寺島拓篤

27.WHAT A WONDERFUL WORLD! / 寺島拓篤

28.サマータイマー / 寺島拓篤

29.Buddy, steady, go! / 寺島拓篤

30.夢想歌 / Suara

31.Fly away -大空へ- / Suara

32.舞い落ちる雪のように / Suara

33.トモシビ / Suara

34.キミガタメ / Suara

35.不安定な神様 / Suara

36.Reset / 牧野由依

37.synchronicity / 牧野由依

38.ウンディーネ / 牧野由依

39.ふわふわ♪ / 牧野由依

40.ワールドツアー / 牧野由依

41.優しさの理由 / Choucho

42.Authentic symphony / Choucho

43.piece of youth / Choucho

44.starlog / Choucho

45.DreamRiser / Choucho

46.BUTTERFLY EFFECTOR / TRUE

47.分身 / TRUE

48.Another colony / TRUE

49.僕の中の君へ / TRUE

50.Blast! / TRUE

51.GET OVER / 綾野ましろ

52.Starry / 綾野ましろ

53.infinity beyond / 綾野ましろ

54.ideal white / 綾野ましろ

55.vanilla sky / 綾野ましろ

56.NEWLOOK / 綾野ましろ

57.VORACITY / MYTH & ROID

58.PANTA RHEI / MYTH & ROID

59.shadowgraph / MYTH & ROID

60.Remembrance / MYTH & ROID

61.HYDRA / MYTH & ROID

62.JINGO JUNGLE / MYTH & ROID