「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の舞台化が決定した。第1弾「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.1-」が、11月15日から12月1日まで、東京・品川プリンスホテル ステラボールにて上演される。
「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.1-」は、イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”とヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”を中心に展開。イケブクロ・ディビジョンの山田一郎役を高野洸、山田二郎役を松田昇大、山田三郎役を秋嶋隆斗が演じ、ヨコハマ・ディビジョンの碧棺左馬刻役を阿部顕嵐、入間銃兎役を水江建太、毒島メイソン理鶯役をバーンズ勇気が演じる。
また2020年春にはシブヤ・ディビジョン“Fling Posse”とシンジュク・ディビジョン“麻天狼”を中心とした第2弾「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.2-」の上演も決定。詳細は後日発表される。
本日の解禁に併せ、「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage」の公式メールマガジンサービスを開始。メルマガでは期日までに登録した会員を対象に、チケット最速先行を実施する。また劇場来場者特典としてオーディエンスキットを配布する予定だ。チケットの一般販売は11月2日10時よりスタート。
「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.1-」
期間：2019年11月15日（金）～12月1日（日）
会場：東京都 品川プリンスホテル ステラボール
スタッフ
原作：EVIL LINE RECORDS
演出：植木豪
脚本：亀田真二郎（東京パチプロデュース）
キャストイケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!“
山田一郎：高野洸
山田二郎：松田昇大
山田三郎：秋嶋隆斗
碧棺左馬刻：阿部顕嵐
入間銃兎：水江建太
毒島メイソン理鶯：バーンズ勇気
岸本勇太、南部海人、松浦司ほか
(c)『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会