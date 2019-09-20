TVアニメ「星合の空（ほしあいのそら）」の第1話の限定先行配信が、9月28日に各動画配信サービスにて行われる。

10月10日より放送される「星合の空」は、赤根和樹が原作・脚本・監督を務めるオリジナル作品。廃部寸前の男子ソフトテニス部を舞台に、悩みを抱える少年たちの姿を描く。第1話の先行配信はdアニメストア、バンダイチャンネル、ひかりTV、HAPPY!動画、niconico、ビデオマーケット、DMM.com、music.jp、GYAO!、FOD、RakutenTVにて1日限定で実施。詳細な時間については、各配信先にて確認を。

併せて放送・配信情報も更新。TBS、BS-TBSに加えてSBSテレビでの放送が決定したほか、Amazonプライム・ビデオ、dアニメストア、GYAO!といった配信サービス一覧も発表されている。なお15秒のCM映像もYouTubeにて公開された。

TVアニメ「星合の空」

放送情報

TBS：2019年10月10日（木）25:58～

BS-TBS：2019年10月12日（土）26:00～

SBSテレビ：2019年10月22日（火）より毎週火曜日26:25～

配信情報

Amazonプライム・ビデオ（見放題・レンタル）、dTV、dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、Amazon、FOD、GYAO!（各話期間限定無料）、Hulu、J：COM オンデマンド、milplus、niconico（各話期間限定無料）、U-NEXT、アニメ放題、ゲオTV、ニコニコ生放送、バンダイチャンネル、ひかりTV、ビデオパス、ビデオマーケット、ふらっと動画、DMM.com、Google Play、HAPPY!動画、music.jp、RakutenTV、TSUTAYA TV、VIDEX、YouTube（有料）

スタッフ

原作・脚本・監督：赤根和樹

キャラクター原案：いつか

アニメーションキャラクターデザイン・アニメーションディレクター：高橋裕一

アニメーション制作：エイトビット

キャスト

桂木眞己：花江夏樹

新城柊真：畠中祐

雨野樹：松岡禎丞

布津凜太朗：佐藤元

曽我翅：豊永利行

竹ノ内晋吾：佐藤圭輔

月ノ瀬直央：小林裕介

石上太洋：天崎滉平

飛鳥悠汰：山谷祥生

御杖夏南子：峯田茉優

高田希唯：松田颯水

雨野奈美恵：夏川椎菜

春日絹代：坂本真綾

村上拓人：古川慎

桜井隆幸：櫻井孝宏

室生さくら：甲斐田裕子

桂木あや：名塚佳織

京終健二：中井和哉

新城涼真：松風雅也

柊真の母：柚木涼香

※天崎滉平の崎は立つ崎が正式表記。

※記事初出時より、BS-TBSの初回放送時間が変更になりました。

(c)赤根和樹・エイトビット/星合の空製作委員会