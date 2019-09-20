アニメ「ぬるぺた」が10月4日よりAT-Xで、5日よりチバテレで放送されることが明らかに。併せてキービジュアルが公開された。
「ぬるぺた」はゲームとアニメが連動したオリジナルメディアミックス企画。アニメでは、大好きな姉を事故で亡くした天才発明家の小学生・ぬるを和氣あず未、ぬるが開発した“お姉ちゃんロボ”・ぺたを上田麗奈が演じる。キービジュアルにはぬるとぺたの姉妹が“ぺたロボ”を挟んで寄り添い眠る姿が描かれた。また主題歌がぬるとぺたのキャラクターソング「#NULL!*Peta」に決定している。
アニメ「ぬるぺた」
放送情報
チバテレ：2019年10月5日（土）より毎週土曜日26:30～
AT-X：2019年10月4日（金）より毎週金曜日22:40～
配信情報
配信日時：2019年10月4日（金）より毎週金曜日12:00～
配信サービス：ニコニコ動画、AbemaTV、GYAO!、dアニメストア、バンダイチャンネル、U-NEXT、TSUTAYA TV、ビデオマーケット、FOD、dTV、楽天TV、ひかりTV、ふらっと動画、HAPPY動画、ビデックスJP
スタッフ
原案・脚本：はと（TOKYOTOON）
監督：小倉宏文
キャラクター原案：竹嶋えく
キャラクターデザイン：板倉健
アニメーション制作：シンエイ動画
キャスト
ぬる：和氣あず未
ぺた：上田麗奈
(c)TOKYOTOON／シンエイ動画