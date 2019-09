11月で活動終了するWHY＠DOLL、ラスト・アルバムリリース決定

北海道札幌市出身のガールズユニットWHY@DOLLが11月5日(火)に、ラストアルバム『@LBUM ~Selection 2014-2019~』(アルバム~セレクション 2014-2019~)をリリースする。



11月末を以って活動終了する事を既に発表しているWHY@DOLL。今回のアルバムが最後の作品になる。



2016年にT-Palette Recordsに移籍してから発表された音源を中心にセレクトされている中、2014年に発表され今もなおライブで人気を博す「MAGIC MOTION NO.5」の再録音作をはじめ、これまで一度も音源化されていない「Blue Summer」の初音源化、さらにはWHY@DOLLにとって最も馴染み深い作家・吉田哲人氏によるラストアルバム用に書き下ろされた新曲「album」など、最後まで意欲的に音楽と向き合うWHY@DOLLの姿勢が詰まった作品となっている。



また、ラストアルバム発売に合わせたリリースイベントの情報も発表された。



▽WHY@DOLLラストアルバム収録内容

1. ケ・セラ・セラ

作詞:MEG.ME 作曲:吉田哲人 編曲:吉田哲人,長谷泰宏

2. 菫アイオライト [2019MIX]

作詞:つのだゆみこ 作曲:吉田哲人 編曲:吉田哲人,長谷泰宏

3. Mr. boyfriend

作詞:竹内サティフォ 作曲・編曲:ONIGAWARA

4. Promises, Promises [2019MIX]

作詞:青木千春,浦谷はるな 作曲:吉田哲人 編曲:吉田哲人,長谷泰宏

5. 恋なのかな [Full-Length ver.]

作詞:竹内サティフォ 作曲・編曲:ONIGAWARA

6. Sweet Vinegar

作詞・作曲:atagi(Awesome City Club) 編曲:atagi,モリシー(Awesome City Club)

7. 夜を泳いで

作詞:仮谷せいら 作曲:Jess & Kenji(give me wallets) 編曲:Kenji(give me wallets)

8. Blue Summer

作詞:tae 作曲:OZA

9. MAGIC MOTION NO.5 [2019Remodel]

作詞:KANTA.P 作曲:Sunny 編曲:Integral Clover

10. Show Me Your Smile

作詞・作曲・編曲:中塚 武

11. キミは Steady

作詞:竹内サティフォ 作曲・編曲:ONIGAWARA

12. Dreamin’ Night

作詞・作曲・編曲:osuke Oikawa(CICADA)

13. ラブストーリーは週末に [2019MIX]

作詞:青木千春,浦谷はるな 作曲:吉田哲人 編曲:吉田哲人,長谷泰宏

14. Don’t Ask Me Why [2019MIX]

作詞:青木千春,浦谷はるな 作曲:吉田哲人 編曲:吉田哲人,長谷泰宏

15. album(※新曲)

作詞:青木千春,浦谷はるな 作曲:吉田哲人 編曲:吉田哲人,浦谷はるな

16. ふたりで生きてゆければ(Live in 2019.07.23)

作詞:青木千春、浦谷はるな 作曲:吉田哲人 編曲:吉田哲人,長谷泰宏

▽アルバム発売記念リリースイベント

10月5日(土)

13:00~@タワーレコード札幌ピヴォ店

17:00~@HMV 札幌ステラプレイス

11月1日(金)19:30~@新星堂サンシャインシティアルタ店

11月2日(土)1 部 12:00~/2 部 15:30~@マルイメン新宿屋上特設ステージ

11月4日(祝・月)

13:30~@タワーレコード新宿店 7F イベントスペース

18:00~@タワーレコード錦糸町店

11月6日(水)19:00~@タワーレコード横浜ビブレ店

11月7日(木)20:30~@タワーレコード渋谷店 5F イベントスペース

11月9日(土)

12:00~@タワーレコード梅田 NU 茶屋町店

17:00~@TSUTAYA EBISUBASHI

▽WHY@DOLL ラストライブツアー~We are always here for you

9月29日(日)RAD HALL(名古屋)2回公演

10月6日(日)SPiCE(札幌)2回公演

11月10日(日)ESAKA MUSE(大阪)2回公演

11月23日(土)浅草花劇場(東京)2回公演

11月24日(日)浅草花劇場(東京)2回公演 ※ツアーFINAL