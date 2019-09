MIBエージェントが使用するあのアイテムが通販開始!?　仮想CMが公開

地球に生息するエイリアンを監視する秘密組織「MIB」のエージェントたちの活躍を描く大ヒットSFアクションシリーズ『メン・イン・ブラック』の最新作、『メン・イン・ブラック:インターナショナル』のブルーレイ&DVDが10月23日(水)にリリースとなる。その特典映像に収録されている「エイリアン ショッピングCM(2種)」のうちの1種、「ニューラライザー:あなたの記憶をなかったことに」が公開された。MIBエージェントがエイリアンを目撃した一般人の記憶消去に用いる、シリーズお馴染みのガジェット”ニューラライザー”が、通販で買えるという設定の仮想CMとなっている。ちなみに、MIBエージェントが着用しているニューラライザー対策用のサングラスは別売りだそうだ。



●ニューラライザー仮想CM 公式YouTube





『メン・イン・ブラック:インターナショナル』

10月23日(水)ブルーレイ&DVD発売、同時レンタル開始

10月9日(水)デジタル先行配信開始

■ブルーレイ&DVDセット 4743円+税(2枚組)

■4K ULTRA HD&ブルーレイセット 6800円+税(2枚組)

■メン・イン・ブラック 4ムービー・コレクターズBOX(ブルーレイセット)【初回生産限定】 8900円+税(4枚組)

発売元・販売元:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント



(C) 2019 Columbia Pictures Industries, Inc., Hemisphere-Culver III, LLC and Tencent Pictures (USA) LLC. All Rights Reserved.