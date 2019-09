特別イベント『FIAT GOLDEN HEART』開催

2019年9月20日(金)から23日(月・祝)に、フィアットの120周年を記念する特別イベント『FIAT GOLDEN HEART』が東京 青山 スパイラルにて開催される。



会場ではフィアットの120年に及ぶ技術、イタリアと日本の文化のつながり、そして未来を感じられる様々なコンテンツでゲストを迎える。



【実施コンテンツ】

1. 初代500と120周年を記念した限定車を特別公開

不朽の名作「ローマの休日」にも登場し「トッポリーノ」の愛称で親しまれている、初代500(チンクエチェント)の特別展示の他、フィアット120周年を記念した特別限定車を、会場内でいち早くご紹介。フィアットの過去と未来がともに集うこの貴重な機会をお見逃しなく。



2. GOLDEN ART WORKSHOP

日本の伝統的な工芸技法「金継ぎ」からインスピレーションを得て、アート作品を創造するイタリア人アーティストのマルコ・フェルリ。本イベントでは、彼の作品展示とともにワークショップを開催する。イタリアと日本をつなぐ「金継ぎ」アートの世界を体感いただける。



【実施時間】

9月20日(金) 17:00 - 17:50(集合16:45)

9月21日(土) 14:30 - 15:20(集合14:15)

9月22日(日) 14:30 - 15:20(集合14:15)

9月23日(月・祝) 14:30 - 15:20(集合14:15)



【募集人数】

各日 先着20名様 ※参加無料



【参加申し込み方法】

会場内の受付にて直接申し込み。イベント当日の11:00より受付開始。



3. AIMI SEKIGUCHI SPECIAL VR PERFORMANCE

話題のVRアーティスト・せきぐちあいみが、フィアットの120周年をお祝いする特別なパフォーマンスを会場にて披露。「和」そして「金継ぎ」をテーマにした、ここでしか感じることのできないアート体験を、楽しむことができる。



【実施時間】

9月21日(土)17:00 開始

9月22日(日)17:00 開始

※参加無料4. FIAT × MADE IN JAPAN PROJECT日本の「ものづくり」文化継承を目的にするNPO法人「MADE IN JAPAN PROJECT」とのコラボレーションによって、優れた伝統工芸品に新たな光をあてる「FIAT × MADE IN JAPAN PROJECT」。その中で生まれた逸品の数々を一堂に展示。



さらに本イベント会場では、江戸時代から伝わる日本の伝統的な工芸技法「金継ぎ」で仕上げられた作品も紹介。

本プロジェクトの詳細はこちら:https://www.fiat-auto.co.jp/mijp/



【開催概要】

展示日時 9月20日(金) - 9月23日(月・祝) 11:00-20:00

会場:スパイラルガーデン(スパイラル1F) 東京都港区南青山5-6-23 ※入場無料

イベントの詳細はこちら:https://www.fiat-auto.co.jp/120thanniversary/