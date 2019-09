昨日9月18日に東京・新木場STUDIO COASTにて、MTVによるミュージックビデオアワード「MTV VMAJ 2019」の表彰式イベント「MTV VMAJ 2019 -THE LIVE-」が行われた。

今年で18回目を迎えた「MTV VMAJ」は年間の優れたミュージックビデオを表彰する音楽アワード。各部門の受賞作品は「世界基準の優れたミュージックビデオを選ぶ」という観点のもとで選出され、一般投票をもとに受賞作品の中から年間で最も優れた作品「最優秀ビデオ賞」が決定される。

昨日のイベントには、「最優秀新人アーティストビデオ賞」を受賞したKing Gnu、特別賞の「Rising Star Award」を受賞したBALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEやTHE BOYZ、「MTV Breakthrough Song」を受賞したFoorin、「最優秀邦楽男性アーティストビデオ賞」を受賞した三浦大知、「最優秀オルタナティブビデオ賞」を受賞したBiSHといった面々が出演し、ライブパフォーマンスを披露。MCを務めた日向坂46はスペシャルメドレーで、ゲストライブアクトのINTERSECTIONとさなりは気合いの入ったステージで会場を沸かせた。またあいみょん、ビリー・アイリッシュ、星野源、欅坂46、カリード、KREVA、Official髭男dism、ONE OK ROCK、サカナクション、菅田将暉、The 1975といった「MTV VMAJ 2019」の各賞受賞者たちのコメントも上映され祝福ムードが漂った。

イベントの終盤で「最優秀ビデオ賞」の受賞作品が発表され、King Gnuの「白日」の受賞が明らかになると観客から4人に大きな拍手が贈られる。再びステージに上がったメンバーは「最優秀新人アーティスト賞」と「最優秀ビデオ賞」の2冠受賞の感想を聞かれると「うれしいです」とコメントした。そして最後に「MTV Rock the World Award」を受賞したGLAYが登場し、「COLORS」「春を愛する人」を届け「MTV VMAJ 2019 -THE LIVE-」のフィナーレを飾った。

なおMTVでは、イベントの模様が9月22日(日)20:00から放送される。

「MTV VMAJ 2019」受賞作品

・最優秀ビデオ賞:King Gnu「白日」(OSRIN)

・最優秀邦楽男性アーティストビデオ賞:三浦大知「片隅」(シミズヒロタカ)

・最優秀洋楽男性アーティストビデオ賞:カリード「Talk」(Emil Nava)

・最優秀邦楽女性アーティストビデオ賞:あいみょん「今夜このまま」(山田智和)

・最優秀洋楽女性アーティストビデオ賞:テイラー・スウィフト「Me! feat. BRENDON URIE OF PANIC! AT THE DISCO」(Dave Meyers & Taylor Swift)

・最優秀邦楽グループビデオ賞:欅坂46「黒い羊」(新宮良平)

・最優秀洋楽グループビデオ賞:The 1975「Sincerity Is Scary」(ワーレン・フー)

・最優秀邦楽新人アーティストビデオ賞:King Gnu「白日」(OSRIN)

・最優秀洋楽新人アーティストビデオ賞:ビリー・アイリッシュ「Bad Guy」(デイヴ・マイヤーズ)

・最優秀ロックビデオ賞:BUMP OF CHICKEN「Aurora」(林響太朗)

・最優秀オルタナティブビデオ賞:BiSH「stereo future」(大喜多正毅)

・最優秀ポップビデオ賞:菅田将暉「まちがいさがし」(林響太朗)

・最優秀ヒップホップビデオ賞:KREVA「音色 ~2019 Ver.~」(大喜多正毅)

・最優秀ダンスビデオ賞:サカナクション「忘れられないの」(田中裕介)

・最優秀コラボレーションビデオ賞:椎名林檎と宮本浩次「獣ゆく細道」(児玉裕一)

・最優秀振付け賞:日向坂46「キュン」(安藤隼人)



特別賞

・MTV Rock the World Award:GLAY

・最優秀アーティスト賞:ONE OK ROCK

・最優秀楽曲賞:Official髭男dism「Pretender」

・最優秀アルバム賞:星野源「POP VIRUS」

・Best Buzz Award:BTS

・Rising Star Award:BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE / THE BOYZ

・MTV Breakthrough Song:Foorin「パプリカ」

MTV「MTV VMAJ 2019 -THE LIVE-」

2019年9月22日(日)20:00~22:30

2019年9月23日(月)17:00~19:30(再放送)

2019年9月26日(木)20:00~22:30(再放送)

2019年9月28日(土)18:00~20:30(再放送)