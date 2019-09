BiSH、4年ぶりのO-nestプレミアムワンマンで魅せた過去と現在

BiSHが9月15日、『FLASH BACK BiSH MEMORiES』を渋谷のO-nestで開催した。これは、メジャー3rdアルバム『CARROTS and STiCKS』のTSUTAYA RECORDS購入者限定イベントとして行われたもので、当初はトークイベントが予定されていたが、4年ぶりにBiSHが同会場のステージに立つことを受け、ミニライブを行なうことになった。貴重なイベントに当選した幸運な約200人の清掃員(※BiSHファンの総称)が会場に駆けつけた。



定刻の12時になると、マリリン・マンソンの「The Beautifl People」に乗せて、メンバー6人がステージに登場。「私たちBiSHです」と全員で挨拶をすると、セントチヒロ・チッチが、いつもとは違うぶりっ子っぽい声で「今日は、FLASH BACK ZOMBiES TOUR AGAiNということで、私たちでも不安なセットを持ってきました。もしかしたら今日死ぬかもしれません。みなさん盛り上がる準備はできてますか?ここで死ぬ準備はできてますか? 今日はお互いぶっ倒れないように楽しんでいきましょう!」と、インディーズ1stシングル曲「OTNK」を全員でタイトルコールし、同楽曲を3曲続けて披露。清掃員たちはのっけから全力の盛り上がりを見せ、2回目の「OTNK」ではチッチがステージ前の柵にあがり中指を立て、3回目の「OTNK」ではヘッドウォークをし清掃員の頭上で歌ってみせた。







…… と、実はここまでの流れは、4年前にnestで行われた「FLASH BACK ZOMBiES TOUR AGAiN」をオマージュしたもの。まさにBiSHらしい演出と、攻撃的なセットリストに会場の熱気は一気に高まった。



アイナ・ジ・エンドが、「今日は4年ぶりにここO-nestにやってまいりました。4年前にここでやったときと変わらないところとか、成長したところとか、今日はいろんな面を見てもらえたらなと思います。ルールの中で自由に遊んで遊んで帰ってください」と語り、最新アルバムより「MORE THAN LiKE」を披露。続く初期楽曲「SCHOOL GIRLS,BANG BANG」では「4年前よりBiSHはちょっとだけ大人になりました! 今日は楽しもうぜ!」とモモコグミカンパニーが清掃員を煽り、続いてファストコア楽曲「カラダ・イデオロギー」、最新アルバムよりデジタルハードコア楽曲「CHOP」と、新旧交えた楽曲を見せつけた。







再び訪れたMCで、チッチが「nestでBiSHを見るのが初めての人どれくらいいますか?」と質問をすると初めてだと挙手する人が多く、それを見たハシヤスメ・アツコが「だって私も初めてだったもん」とコメント。実は、リンリンとハシヤスメとアユニ・Dはnestでのライブはこれが初めて。「あの頃みたいな自分はまるでいないけど、今の私がいるのは、この6人がいるからで、あなた方がこうやってここに存在しているからです。1番最初に私が書いた歌詞は「Story Brighter」っていう曲なんですけど、そのときの私は反骨精神ばっかりで、世の中とか誰かに対しての卑屈な気持ちばっかでした。今は誰かに向かって気持ちを伝えたいという思いで歌っています。私も他の5人もあのときよりも成長してきたから、そんな気持ちで次の曲も歌いたいと思います」と語ると「Story Brighter」へ。最後は、BiSHの代表曲「BiSH-星が瞬く夜に-」を歌い、ハシヤスメの「最後にひとつになろうぜ」という言葉とともに清掃員たちは肩を組みヘッドバンキングをして、本編は熱気の中、幕を閉じた。







熱気の中、アンコールに再びステージに登場した6人。モモコが「ぱーぴらぽーぱぴっぴぱぴらぴろしてないですよね?」と清掃員たちを煽り、最後は「ぴらぴろ」をパフォーマンス。清掃員たちとともに両手を左右点に向かい振り上げ、4年ぶりとなるnestでのライブは終了した。「めっちゃ楽しかった。BiSHは何年たってもこういうところでライブをしたり、絶対にまたやるから、また会おうね」とチッチがやさしく語り、清掃員たちとともに写真撮影をして『FLASH BACK BiSH MEMORiES』は終演を迎えた。



BiSHは、9月23日に、大阪城ホールワンマン『And yet BiSH moves.』を控えており、チケットは即日完売している。そんな彼女たちだが、初心を忘れず、大きな会場だけでなく、どんな場所でもBiSHらしいライブを見せつけることを証明したプレミアムなミニライブだった。



セットリスト

1. OTNK

2. OTNK

3. OTNK

4. MORE THAN LiKE

5. SCHOOL GIRLS,BANG BANG

6. カラダ・イデオロギー

7. CHOP

8. Story Brighter

9. BiSH-星が瞬く夜に-

アンコール

10. ぴらぴろ





