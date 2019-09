『すみっコ』や『みにっコ』たちを集めよう！！　すみっコぐらしがカードになって登場

サンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』がカードゲームになって登場する。全国のカードゲームショップなどで2019年10月17日(木)より発売開始予定だ。



すみっこにいるとなぜか”落ちつく”というさむがりの”しろくま”、自信がない”ぺんぎん?”、食べ残し(?!)の”とんかつ”、はずかしがりやの”ねこ”、正体をかくしている”とかげ”など、ちょっぴりネガティブだけど個性的な”すみっコ”たちが今度はカードになった!



その名も『すみっコぐらし あつめよう!すみっコちっぷ』。

このカードゲームは、小学生から大人まで楽しめる「坊主めくり」を題材にしたカードゲームだ。すみっコやみにっコが描かれたチップを、自分の『すみっこ』に集め、いちばん多くのチップを集めた人の勝利となる。

子供たちが手に取りやすい36枚のキャラクターが描かれたチップに、小学生未満のお子様でもご家族でプレイできるように大人向けのサポートプレイ用の説明書も入っている。



2019年11月8日(金)には映画『すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』が公開予定で、東京駅のオフィシャルショップや各イベントは連日賑わいを見せている”すみっコ”たち。

カードゲームでも大いに盛り上がろう!



(C)2019 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.