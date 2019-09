CLAMPの『レイアース』とコラボ！　『魔法騎士レイアース』×『VALKYRIE ANATOMIA -THE ORIGIN-』

スマートフォン向けファンタジーRPG『VALKYRIE ANATOMIA -THE ORIGIN-(ヴァルキリーアナト ミア -ジ・オリジン-)』にて、2019年9月17日(火)18:00 よりCLAMP 原作のアニメ『魔法騎士レイアース』とのコラボレーションイベントかスタートした。



コラボイベント『魔法騎士(マジックナイト)』では原作者・CLAMP監修による描き下ろしイラストの獅堂光(CV:椎名へきる)、龍咲海(CV:吉田小南美)、鳳凰寺風(CV:笠原弘子)たち魔法騎士が期間限定で登場。

『ヴァルキリーアナトミア』の世界に迷い込んだ3人の冒険を新規収録フルボイスで楽しむことができる。



また、シナリオを読み進めながらイベントをクリアすることで取得できる「モコナの銀コイン」を一定数集めると、特設の交換所で「モコナのぬいぐるみ(コラボ記念アタッチメント)」や「★6紅盾のオーブ」、 「世界樹の枝葉」「覚醒の琥珀」など、様々な豪華アイテムと交換することができる。

さらに、クエス トを完全踏破すると、限定称号「異世界の少女」「マジックナイト」を手に入ることができます。

▲可愛いモコナのアイテムもゲットできる



【コラボ映像】





また、コラボの開催を記念して、9月18日(火)より「『魔法騎士レイアース』コラボ記念キャンペーン」を実施する。

期間中にログインすると1000秘石と「★6(剣)光の剣のレプリカ」が手に入る。

「『魔法騎士レイアース』コラボ記念ログインボーナス」では、実施期間中に最大で合計1400秘石を手に入れることも!



その他、新規プレイヤー限定で、期間中合計5000秘石や、「武器生成チケット:11 連」×1枚、コラボのゲストキャラクター「光」のPR バージョン「光(PR)」を仲間にするためのアーティファクトと交換可能な「AF交換:魔法騎士レイアース」などの豪華アイテムが手に入る「初心者限定ログインボーナス」も実施する。



さらに、しばらくログインしていなかったプレイヤーに向けて、最大で合計3000秘石や「武器生成チケット:11連」も獲得できる「コラボ記念カムバックログインボーナス」が開催される。





(C) 2016-2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.