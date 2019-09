かんたん！お手軽！　お家で『すみっコぐらし』のパンケーキ♪

メガハウスより、ほかほかでふんわり食感のパンケーキを作れるクッキングトイ『すみっコぐらし ふんわりおうちパンケーキ』を2019年9月下旬から発売する。



可愛いすみっコぐらしのキャラクターたちのパンケーキが作れる『すみっコぐらしふんわりおうちパンケーキ』は、電子レンジでお手軽に作れるクッキングトイ。価格は3980円+税。



作り方は材料を付属のミックスボウルで混ぜて生地を作り、できた生地を型に流して電子レンジで加熱し、チョコペンや粉末ココアでデコレーションをして完成!



しろくまの大きなパンケーキや、小さなすみっコキャラクターたちのミニパンケーキなどでおやつタイムも楽しくなっちゃう。



丸形パンケーキは付属のテンプレートを使用し、上から粉末ココアを振ることですみっコぐらしのイラストをのせることもできる。

火を使わずに作ることができるので、お子様と一緒にパンケーキ作りを楽しむことができる。





(C)2019 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.