公開直前！『ストライクウィッチーズ劇場版』オリジナルサントラ発売！

『ストライクウィッチーズ劇場版 501部隊発進しますっ!』のEDテーマ『Treasure of life』を歌うのは第501統合戦闘航空団+服部静夏(CV:内田彩)! 同楽曲やBGMを収録したミュージック・コレクションが劇場公開直前の10月2日(水)に発売!



501部隊の魔女(うぃっち)たちが織りなす、シュールな日常劇が話題を呼んだTVアニメ『ストライクウィッチーズ501部隊発進しますっ!』がついに劇場へ……! 新たな彼女たちの物語をたっぷり詰め込んだ30分アニメ『ストライクウィッチーズ劇場版 501部隊発進しますっ!』が10月4日(金)より全国の劇場にて公開される。



この度、10月2日(水)に発売される第501統合戦闘航空団+服部静夏(CV:内田彩)が歌うエンディング・テーマ『Treasure of life』や劇中のBGMを収録したアルバム『ストライクウィッチーズ劇場版501部隊発進しますっ!』ミュージック・コレクションの収録内容やジャケット写真、購入者特典情報が公開された。描きおろしのジャケットイラストにはシャーリー、ルッキーニ、リーネ、ペリーヌが描かれている。購入者特典は、先着でA4クリアファイルのプレゼント!



また、CDにはBonus Trackとして『Treasure of life』の他に、『Fly up so high』や『Going up』、ニコニコ生放送・ワールドウィッチーズチャンネル内の人気コンテンツBar KAYOのテーマソングなど全25曲が収録される。劇場版の公開とあわせて、CDの発売も楽しみにしていて欲しい。



<収録内容>

01.発進しますっ!(M01)

02.空が呼ぶほうへ(Short Version) 歌:石田燿子

03.イントロダクション(M02)

04.楽しい仲間たち(M03)

05.トラブル発生(M05)

06.おめかし(M06)

07.悲劇のヒロイン(M10)

08.いざDiet!(M15)

09.ハロウィン・パーティ(M07)

10.TOMODACHI(M14)

11.時は流れて(M09)

12.ストレス社会(M08)

13.犯人はお前だ!!(M11)

14.私ってセクシー?(M13)

15.自由を求めて(M12)

16.友情はつづく(M04)

17.Treasure of life #13(Short Version) 歌:第501統合戦闘航空団+服部静夏



Bonus Track

18.空が呼ぶほうへ 歌:石田燿子

19.Treasure of life #13 歌:第501統合戦闘航空団+服部静夏

20.Treasure of life #14 歌:服部静夏

21.Fly up so high 歌:第501統合戦闘航空団

22.Going up(10th Anniversary Remix) 歌:第501統合戦闘航空団



Bar KAYO

23.Bar KAYOのテーマ 歌:石田嘉代

24.Bar KAYOのテーマ(Instrumental)

25.Bar KAYOのテーマ(Another Take)





(C)2019 島田フミカネ・藤林真・KADOKAWA/501部隊発進しますっ