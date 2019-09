Perfume 全52曲収録ベストアルバムは「聴くの大変じゃない？」

Perfumeが、9月17日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に生出演。パーソナリティのとーやま校長とあしざわ教頭が、9月18日(水)リリースのベストアルバム『Perfume The Best “P Cubed”』について聞きました。とーやま校長:ベストアルバムは3枚組で全52曲ですけど、改めてどうですか?かしゆか:聴くの大変じゃない? って。全員:(笑)。かしゆか:入れた過ぎて入れた過ぎて、いっぱい入れちゃった結果こうなっちゃって……(笑)。聴く人のこと考えてなかったな~、って。こっちの思いが走っちゃったな~(笑)。あ~ちゃん:確かに(笑)。曲をチェックするのも、自分たちも大変だったもんね。けど、入れたいものが多すぎちゃって、「それぐらい、15年ってめちゃくちゃ時間が経ってるんだな」っていうことも感じたし、どれも外せなかったね。とーやま校長:ここに入ってない曲たちでも、CD1枚作れるじゃないですか。あ~ちゃん:うん。100何曲あるけんね。かしゆか:これでやっと選んだのに、「え!? あの曲入ってないんだ!?」って、あとで自分たちでビックリすることが多くて(笑)。「入れれば良かったな~」って思う曲が、結構あふれてますね。とーやま校長:さらに、完全生産限定盤と初回限定盤の特典ディスクに収録されている『ただただラジオが好きだからレイディオ』! マジで、4回ぐらい声出して笑っちゃいましたよ。Perfume:うそ(笑)。とーやま校長:完全生産限定盤に付いている600ページの豪華ブックレットは、豪華すぎて重すぎて!かしゆか:辞書……(笑)。今までこんなにもずっと一緒にいるのに、見たことない表情ってまだまだたくさんあるんだな、っていう、自分たちでも発見のある、新しい挑戦になったブックレットですね。でも、これを今実際に全国の人が見てると思うと、結構恥ずかしいかもしれない。素の、何の装いもしていない表情とかが出てたりするんで(笑)。のっち:あ~。かしゆか:ありのままの自分の顔が出てるなっていうのが、ちょっと照れくさいです。とーやま校長:写真もそうですけど、3人それぞれのインタビューも、ね!のっち:そう。しかもインタビュアーさんじゃなくて、いつも近くにいてくれてるスタッフさんとの会話形式だったんです。一人ずつ別々でインタビューしたので、まだ私たちも他の二人のインタビューを読んでないんですよ。まだ知らない二人をみんなは読んでいる……ジェラシーを感じています(笑)。あ~ちゃん:面白い……(笑)。今回はリマスタリングを中田さんがしてくれたんです。全曲今のカッコイイ音になってるので、ぜひ昔の曲も聴いて欲しいですね。とーやま校長:聴き比べたらたぶん違うでしょうね。あ~ちゃん:全然違うよ! 中田さんのスタジオで、「これ昔!」、「これ今!」みたいのをやってくれて……。かしゆか:全っ然違う!とーやま校長:俺も家で聴き比べることもできるってことか!あしざわ教頭:贅沢な聴き方ができる!とーやま校長:52曲のうち、新曲は『ナナナナナイロ』と『Challenger』の2曲。1曲目に収録されているのが『Challenger』ですけど、これだけ大きなベストアルバムを出すということは、一個到達したことでもあるわけじゃないですか。今まで休むこともなくいろんな戦いを経て、さらに『Challenger』というイントロを聴いた瞬間、感じたこととかありましたか?のっち:何て言うんだろう……鳥肌立ちましたね。そのイントロの一瞬で、昔の自分に戻ってしまう曲の力をすごく感じました。そのイントロの中で、この15年がクルクルクル~って回って昔の自分にたどり着く、みたいな。そういう感覚になりました。あ~ちゃん:最後に時計の秒針の音が、“カチャ、カチャ、カチャ……”って来るんですよ。それを聴いたときに、「あ、秒針が動いてるんだな、自分たちの活動はずっと続いてきたんだな」っていう感覚? 「こんな前奏を付けるんだ……すげー」って思いましたね。とーやま校長:かしゆかは何かありましたか?かしゆか:最初その音を聴いたときに、走馬灯みたいな感じでいろんな自分たちの思い出とか曲の当時の気持ちとか、いろんなものを思い出したんです。その時計がカチカチ進む音が、未来に進んでる音なのか、過去に遡ってる音なのか、どっちなんだろう?っていう。どっちにも捉えられるこの音ってすごい胸を締め付けるというか、キュンとするけど見たことない世界に飛び込むワクワク感もあるなっていう。すごい心が震えましたね。Perfumeは、2020年にドームツアー『Perfume 8th Tour 2020 “P Cubed” in Dome』を開催。今回のベストアルバムに収録された全52曲からどの曲を歌うか、「選ぶ側も大変なわけよ」とあ~ちゃん。「どんな風に組み込めるかな、って考えてますね」と話していました。詳細はPerfumeのオフィシャルサイト(http://www.perfume-web.jp/)をご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/