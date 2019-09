Mrs. GREEN APPLEが10月2日にリリースするニューアルバム「Attitude」の初回限定盤付属DVDに収められるライブ映像の詳細が発表された。

このDVDにはミュージックビデオやドキュメンタリーのほか、今年7月に行われた全国ツアー「The ROOM TOUR」東京・NHKホール公演2日目の映像を収録。ライブ映像はシングル曲「In the Morning」「WanteD! WanteD!」「僕のこと」「ロマンチシズム」「青と夏」を含む9曲分のパフォーマンスが収められる。併せてアルバムの初回限定盤のジャケットも公開。初回限定盤はエンボス加工されたスリーブが付く特殊仕様で、32ページからなるアートブックが同梱される。

Mrs. GREEN APPLEは昨日9月17日、台風接近に伴い中止となった「The ROOM TOUR」大阪・フェスティバルホールの振替公演を開催した。家をモチーフにした巨大なセットを舞台に、彼らは音楽劇のような内容のライブを披露。MCはほとんど挟まず、LEDや照明を駆使した演出でオーディエンスを楽しませた。

Mrs. GREEN APPLE「Attitude」収録内容

CD

01. InsPirATioN

02. Attitude

03. インフェルノ

04. CHEERS

05. Viking

06. ProPose

07. 僕のこと

08. 青と夏

09. クダリ

10. lovin'

11. Ke-Mo Sah-Bee

12. ロマンチシズム

13. 嘘じゃないよ

14. How-to

15. Soup

16. Circle

17. Folktale

iTunes Storeアルバム購入特典

・点描の唄(Live Version)音源

・点描の唄(Live Version)映像

初回限定盤DVD

・「Attitude」Music Video

・「インフェルノ」Music Video

・「CHEERS」Music Video

・「lovin'」Music Video

・The Making of 4th Full Album "Attitude"

・僕のこと(合唱Version & Making)

・The Document of "2019 大港開唱Megaport Festival" in 台湾

・「The ROOM TOUR」at NHKホール on 4th July, 2019

Hug / 絶世生物 / ノニサクウタ / In the Morning / WanteD! WanteD! / 僕のこと / ロマンチシズム / 青と夏 / How-to