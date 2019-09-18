Mrs. GREEN APPLEが10月2日にリリースするニューアルバム「Attitude」の初回限定盤付属DVDに収められるライブ映像の詳細が発表された。
このDVDにはミュージックビデオやドキュメンタリーのほか、今年7月に行われた全国ツアー「The ROOM TOUR」東京・NHKホール公演2日目の映像を収録。ライブ映像はシングル曲「In the Morning」「WanteD! WanteD!」「僕のこと」「ロマンチシズム」「青と夏」を含む9曲分のパフォーマンスが収められる。併せてアルバムの初回限定盤のジャケットも公開。初回限定盤はエンボス加工されたスリーブが付く特殊仕様で、32ページからなるアートブックが同梱される。
Mrs. GREEN APPLEは昨日9月17日、台風接近に伴い中止となった「The ROOM TOUR」大阪・フェスティバルホールの振替公演を開催した。家をモチーフにした巨大なセットを舞台に、彼らは音楽劇のような内容のライブを披露。MCはほとんど挟まず、LEDや照明を駆使した演出でオーディエンスを楽しませた。
Mrs. GREEN APPLE「Attitude」収録内容
CD
01. InsPirATioN
02. Attitude
03. インフェルノ
04. CHEERS
05. Viking
06. ProPose
07. 僕のこと
08. 青と夏
09. クダリ
10. lovin'
11. Ke-Mo Sah-Bee
12. ロマンチシズム
13. 嘘じゃないよ
14. How-to
15. Soup
16. Circle
17. Folktale
iTunes Storeアルバム購入特典
・点描の唄（Live Version）音源
・点描の唄（Live Version）映像
初回限定盤DVD
・「Attitude」Music Video
・「インフェルノ」Music Video
・「CHEERS」Music Video
・「lovin'」Music Video
・The Making of 4th Full Album "Attitude"
・僕のこと（合唱Version & Making）
・The Document of "2019 大港開唱Megaport Festival" in 台湾
・「The ROOM TOUR」at NHKホール on 4th July, 2019
Hug / 絶世生物 / ノニサクウタ / In the Morning / WanteD! WanteD! / 僕のこと / ロマンチシズム / 青と夏 / How-to