CUBERS、なよなよ男子がキラキラ男子になって踊る「妄想ロマンス」MV解禁

5人組ボーイズユニットCUBERSが、10月9日に発売するメジャー2ndシングル「妄想ロマンス」のMVを本日9月17日放送のフジテレビ系『めざましテレビ』にて初解禁し、フルサイズの映像がYouTubeにて公開された。



「妄想ロマンス」はひなんちゅ(SILENT SIREN)が作詞を、ひろせひろせ(フレンズ)が作曲を手掛けた、片想いの妄想に胸キュン必至のポップなダンスチューン。MVは、なよなよ男子に扮したメンバー5人が、キラキラ男子になって華麗なダンスパフォーマンスを披露する、という妄想ストーリーとなっている。ダンスの振付は、 HKT48やNGT48等アイドルグループの他、SILENT SIRENやいきものがかり等のアーティストの振付けも多数手掛けている竹中夏海が担当。メンバーが「ゲッツダンス」と呼んでいる、ダンディ坂野のギャグ「ゲッツ」ポーズが印象的な振りが取り入れられていたり、車を運転するような振付があったりと、可愛く覚えやすいダンスにも注目だ。さらに、本日9月17日より全国のローソン店内で「妄想ロマンス」がメンバーコメントとともに放送されることが決定した。9月23日までの期間限定となっている。







また、11月から「CUBERS 東名阪TOUR~僕と君の妄想ロマンス~」を開催する。詳細は以下より。





<リリース情報>







CUBERS

2nd Single『妄想ロマンス』

2019年10月9日(水)発売



=CD収録曲= ※初回限定盤・通常盤共通

1. 妄想ロマンス

2. PEOPLE GAME

3. Wonderland



・通常盤(CDのみ)

価格:1182円(税抜)



・初回限定盤 (CD+DVD)

価格:2500円(税抜)

=DVD収録内容=

・「妄想ロマンス」Music Video

・「妄想ロマンス」Music Videoメイキング映像

・『CUBERS 初の東名阪TOUR〜SPECIAL SUMMER OF MAJOR BOY〜』

東京公演 ”WWW X”(2019.07.28)

収録曲:

「手を繋ごう」

「Summerメドレー(Mr.COOL!!~スマイル~Tic Tac~Forever)&ダンスセクション」

「PEOPLE GAME」

「Five Step」

「メジャーボーイ」

「Twilight」



封入特典:スペシャルイベント応募シリアルナンバー封入

※当選者は11月10日(日)都内某所にて実施のプレミアム個別CDジャケットサイン会に150名様をご招待





<ライブ情報>

「CUBERS 東名阪TOUR~僕と君の妄想ロマンス~」



東京公演

2019年11月9日(土) 渋谷CLUB QUATTRO

時間:開場 16:00 / 開演 17:00



・発売期間:2019年9月5日(木)19:00~9月23日(月祝)23:59

ぴあプレリザーブ:https://w.pia.jp/t/cubers-t/

プレオーダー:https://eplus.jp/cubers1109/

・発売期間:2019年9月6日(金)21:00~9月17日(火)23:59

GET TICKETディスクガレージ先行:https://www.getticket.jp/g?t=dovkwph



◆名古屋公演

2019年11月24日(日) 名古屋ell.FITS ALL

時間:開場 16:30 / 開演 17:00

一般発売:2019年10月12日(土)10時〜



◆大阪公演

2019年12月1日(日) OSAKA MUSE

時間:開場 16:30 / 開演 17:00



発売期間:2019年9月5日(木)11:00~9月18日(水)11:00

ぴあプレリザーブ:https://w.pia.jp/t/cubers-k/

発売期間:2019年9月21日(土)10:00~9月26日(木)23:59

ぴあプレリザーブ2次:https://w.pia.jp/t/cubers-k/

ぴあプリセール:https://w.pia.jp/t/cubers-k/





■CUBERS 2nd Single『妄想ロマンス』発売記念イベント

イベント詳細URL:https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t11729/