“お風呂をすぐむ”ってどんな意味？ OLDCODEX・Ta_2が愛知県の方言をレクチャー

ボーカル・Ta_2(タツ)とペインター・YORKE.(ヨーク)による個性派ロックユニット・OLDCODEX(オルドコデックス)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「THE QUARTER~LADDERLESS from OLDCODEX~」。9月10日(火)の放送では、リスナーからのメールに応えて、Ta_2の故郷・愛知県の方言をレクチャーしました。(TOKYO FM「LADDERLESS from OLDCODEX」2019年9月10日(火)放送より)月ごとのメールテーマを設けて、リスナーと交流を深めているこの番組。9月のマンスリーテーマは「いま立ち向かっていること」です。この日は、「愛知県の方言を直したい」というリスナーからのメッセージを紹介しました。「いま立ち向かっているのは、“方言を極力出さないようにする”ことです。私はTa_2さんと同じ愛知県出身ですが、標準語だと思っていた『言っとるよ』『やってこりん』『えらい』が方言だったことに今さらながら気付きました。地方出身の職場の先輩に意味が伝わらなくてマズイと思い、方言を直そうとしている最中です。とくに『えらい』が伝わらなかったときは、焦りました。“身体がだるい”と言いたかったのに、『誰が偉いの?』と聞かれて説明に困りました。方言の直し方って難しいですね」Ta_2:スゲーよくわかるよ、これ。YORKE.:「言っとるよ」は(イントネーションが)「言っ↗と→る→よ」じゃなくて、「言っ↗と↘る↗よ」なんだね。「やってこりん」ってなに?Ta_2:「やっ↗てこり↘ん」ね。“やっておいで”ってことだね。YORKE.:“やってごらん”みたいなこと?Ta_2:そうそう。「言っとるよ」は、“言っているよ“って意味。YORKE.:まぁ、これはわかるな。Ta_2:「えらい」は“辛い”とか“しんどい”とか。YORKE.:“たくさん”とか?Ta_2:そう、(「えらい」には)“たくさん”という意味もあるから、愛知県や中部地方に行くと、「今日は、すげー疲れたな」を「今日は、えらいえらかったわ」って言うよ。YORKE.:「えらいえらかった」?Ta_2:「どえりゃーえらかった」という言い方もするね。YORKE.:言葉を重ねていくわけだ。だから「えらい・えらかった」になるわけね。Ta_2:あと、名古屋の言い方だと「でらえらかったわ」とか。あと、これは昔の方言だったらしいんだけど、こっち(東京)では、お風呂には「浸かる」って言うじゃない?YORKE.:ああ、湯船に「浸かる」からね。Ta_2:俺、ずっとそれを「すぐむ」だと思っていたの。YORKE.:「すぐむ」?Ta_2:それが「浸かる」って意味なのよ。だから(Ta_2の実家)鈴木家では、ずっと「もうちょっとお風呂に浸かってから出ておいで」というのを、「もうちょっとお風呂すぐんどいで」って言われていた。YORKE.:その言い方、ちょっといいね。Ta_2:これ、三河弁(愛知県東部の方言)のすごく昔の言葉のようで、使っている人ももう少ないみたい。YORKE.:おもしろいね、言葉って。Ta_2:たしかに。「えらい」とかは(東京の人には)伝わらなかったなぁ。YORKE.:「えらい」「えらかった」と言われたら、「誰が?」ってなるよね、シチュエーションによっては。Ta_2:でも方言って、可愛いと思うんだよなぁ。YORKE.:いいと思う。方言を出さないようにしている感じが、またグッとくるしね。可愛いじゃん。Ta_2:うん。だから、(方言が)出ちゃってもいいと思うんだよ。YORKE.:いいと思う。俺は、福岡の方言「すいとーよ」(意味:好いているよ)が好きだね。あれは超いい! 言われたい(笑)。<番組概要>番組名:THE QUARTER~LADDERLESS from OLDCODEX~放送日時:毎週火曜25:00~25:30パーソナリティ:OLDCODEX番組Webサイト:https://mv-sp.gsj.bz/view.page/menu/program/quarter/top