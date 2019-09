「Scramble Fes 2019」、第1弾でbetcover!!、iri、TENDREら5組の出演者を発表

昨年大好評を博した「Scramble Fes」が今年も開催決定。その第1弾ラインナップとして、5組の出演アーティストが発表となった。



同イベントは、あらゆる人や文化が交わり、感性を刺激し新たなカルチャーが常に誕生する街「渋谷」から、音楽カルチャーを通じ日本のエンタテインメントを盛り上げたいという想いのもとスタート。今年は新たに「Scramble Fes 2019 supported by Rolling Stone Japan」と銘打ち、11月2日に東京・渋谷TSUTAYA O-EASTにて開催される。



このたび第1弾ラインナップとして発表されたのは、iri、eill、クボタカイ、TENDRE、betcover!!という5組の注目アーティスト。今後も出演者は続々と追加されるとのことなので、続報を楽しみにしていてほしい。



また、チケットはオフィシャルHP先行が9月23日23:59まで受付中だ。





<イベント情報>







Scramble Fes 2019 supported by Rolling Stone Japan



2019年11月2日(土)渋谷TSUTAYA O-EAST

OPEN / START / CLOSE 14:30 / 15:30 / 21:30 ※予定

ADV:¥3,800(TAX IN) / DOOR:TBA (without 1DRINK)

ACT:iri / eill / TENDRE / クボタカイ / betcover!! and more

※2ステージ制となります。

http://tsutaya.jp/scramblefes2019/



主催/企画 CCCミュージックラボ株式会社

制作 ライブマスターズ株式会社

協力 株式会社TSUTAYA SHIBUYA TSUTAYA 代官山蔦屋書店、Rolling Stone Japan

問い合わせ TSUTAYA O-EAST 03-5458-4681