Perfumeあ～ちゃん“ドハマり中”の恋愛リアリティ番組を語る！

高橋みなみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「高橋みなみの『これから、何する?』」。9月17日(火)の生放送は、Perfumeのあ~ちゃんに、恋愛リアリティー番組の魅力を教わりました。今年2月から、ワールドツアーで台湾や上海、トロント、シアトルなどを回り、4月には米最大の野外フェス「コーチェラ」に日本人女性アーティストとして初出演するなど、今夏もさまざまなフェスで活躍したPerfume。多忙を極めるなか、あ~ちゃんのオフの楽しみは、"恋愛リアリティ番組の鑑賞"だそうです。そんなあ~ちゃんのイチオシの番組を教えてもらいました!今月よりシーズン3がスタートした「バチェラー・ジャパン」。1人の独身男性(バチェラー)の心を勝ち取るため、20人以上の女性が過酷な争いを繰り広げるという同番組の魅力は「SF的な部分」とあ~ちゃんは言います。さらに「普通に過ごしていては出会わないようなハイスペックな男性と出会って、ありえないデートをする。異世界をぎゅっと2ヵ月ほどに濃縮して体感するのが面白い。対人関係の勉強にもなる」と熱弁。今回のバチェラーは、自身と年齢も近いこともあり、「(自分にも)ワンチャンあるかな?」と笑います。強い女性たちのドロドロした戦いも魅力の1つ。恋愛リアリティー番組好きの同志・きゃりーぱみゅぱみゅさんと「好きなことになると女の子は盲目になるんだね」などと話し合うこともあると言います。現在、シーズン4が放送中の「恋愛ドラマな恋がしたい~Kiss to survive~」。若手俳優の男女8人が恋愛ドラマの撮影に参加しながら、主役に選ばれた男女が毎話の最後にキスシーンを演じます。それは演技なのか、本当の恋なのか……。シーズン4であ~ちゃんが注目する男性は山口大地さん。「最年長で周りもしっかり見えている大人の男性。でも1人の女性にしっかりアピールしている。正々堂々なタイプで観ていて気持ちがいい」と絶賛します。注目女性は元AKB48の西野未姫さんで、「心がつぶれてしまうんじゃないかと思うくらい優しい子。『もっとわがままになっていいよ!』とアドバイスしたい。報われてほしい」とあ~ちゃんが褒めちぎると、西野さんと旧知のたかみなは「みきちゃんに伝えておきます」と笑いました。こちらはバチェラーの逆バージョン。正真正銘のお嬢様(姫)を7人のイケメン(王子)が奪い合うバトルロワイヤルです。王子候補にはジュノンボーイや日本一ダンサー、ミスターコングランプリなどが。ユニークなのは「男性たちは正々堂々として、仲間になるところ」とあ~ちゃん。ライバル同士に友情が生まれる展開が「涙がとまらない」と言います。また、リスナーからは「リアルな恋愛で演技することはありますか?」との質問も。あ~ちゃんは「知らないことでも好きな相手の趣味なら興味が持てるのは、恋の魔法だと思う。でも、入り口の段階なら自分にエンジンをめっちゃかけて演技します」と答えました。たかみなが「自分を鼓舞しないと(相手に)ついていけない場合はある」と同意すると、あ~ちゃんは「生きてきた道が違うからみんな違って当たり前とわかりつつも"拍車をかける"自分は演技をしているかもしれない」と話しました。Perfumeは9月18日(水)に、初のベストアルバム『Perfume The Best "P Cubed"』を発売。初の全国4大ドームツアーの開催もアナウンスされているので、チケットなどの詳細はオフィシャルサイトにてチェックを。