「leave them all behind」、2020年のヘッドライナーはケイヴ・インに決定

2009年から始まった轟美重音シリーズ・ライブ「leave them all behind」が2020年も開催決定。ケイヴ・イン、オールド・マン・グルーム、パワー・トリップら海外勢を筆頭に、2日間で全9組の強力なラインナップが集結する。



今年2月に開催された10周年スペシャル・エディションでは、ニューロシスとコンヴァージの2組をダブル・ヘッドライナーに迎え、東京2日間完全ソールド・アウトを記録した同イベント。今回、両日のヘッドライナーを務めるケイヴ・インは、2018年3月28日にベーシスト/シンガーのケイレブ・スコフィールドが不慮の交通事故で急逝するという悲劇を乗り越え、ボストンとロサンゼルスでの追悼ライブやヨーロッパでのフェスティバル出演を経てUSツアーを敢行するなど、徐々に活動ペースを戻してきた。哀悼作『Final Transmission』以降、既に新編成での新曲も書き上げているという。







初日は2020年2月1日に下北沢GARDEN、2日目は2月2日に恵比寿LIQUIDROOMで行われ、日本からはGREENMACHiNE、ENDON、OTUS、CRYSTAL LAKE、SECOND TO NONE、KRUELTYの出演も決定している。9月24日から2日券の主催者先行受付もスタートするほか、本イベントに先駆けて、同年1月31日には大阪にてケイヴ・インとオールド・マン・グルームが対バンするエクストラ・ショーも開催。そちらも合わせてチェックを。





<イベント情報>







leave them all behind 2020

headlined by "CAVE IN"



[東京]

2020年2月1日(土)下北沢GARDEN

出演:CAVE IN/OLD MAN GLOOM/GREENMACHiNE/ENDON/OTUS

OPEN 15:45 START 16:30

スタンディング 前売り:¥8,500

2日券 前売り:¥15,000 ※SMASH friends会員予約・主催者先行予約でのみ受付



[東京]

2020年2月2日(日)恵比寿リキッドルーム

出演:CAVE IN/POWER TRIP/CRYSTAL LAKE/SECOND TO NONE/KRUELTY

OPEN 15:45 START 16:30

スタンディング 前売り:¥8,500

2日券 前売り:¥15,000 ※SMASH friends会員予約・主催者先行予約でのみ受付



leave them all behind 2020

”extra show” at OSAKA



[大阪]

2020年1月31日(金)Live House ANIMA

OPEN 18:00 START 19:00

スタンディング 前売り:¥7,500