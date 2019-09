Negicco、1年7ヶ月ぶりのシングル「I LOVE YOUR LOVE」トレイラー映像公開

Negiccoが1年7ヶ月ぶりにリリースするシングル表題曲「I LOVE YOUR LOVE」のトレイラー映像が17日(火)、YouTube で公開された。

これまでフルMVでシングル曲を発表してきたNegiccoが、今作はMVではなくトレイラーで映像を公開。この映像は「愛のタワー・オブ・ラブ」(作詞・作曲・編曲 西寺郷太)からのNegiccoの歩みを短い時間で感覚的に伝えることを意識した内容となっている。結成16周年を迎えたNegiccoの新たな決意を感じることができ、「I LOVE YOUR LOVE」を音源で聴いた時に、より楽曲の良さを感じるためのトレイラーとなっている。



Negicco はこのマキシシングル「I LOVE YOUR LOVE」のリリースツアー“MAXI”を、10月19日(土)の仙台darwinを皮切りにスタートする予定。





▽Negicco MAXI SINGLE RELEASE TOUR“MAXI”

宮城公演:10月19日(土) 仙台darwin

長野公演:10月26日(土) 長野CLUB JUNKBOX

群馬公演:10月27日(日) 下仁田文化ホール

大阪公演:11月2日(土) 箕面温泉スパーガーデン “箕面劇場”

広島公演:11月3日(日) 広島LIVE VANQUISH

京都公演:11月5日(火) 京都磔磔

東京公演:11月16日(土) 江戸川区総合文化センター