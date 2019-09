Perfume ベストアルバムから選曲『一番女子っぽい』1曲は!?

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。9月18日(水)リリースのベストアルバム『Perfume The Best “P Cubed”』に収録される全52曲から、お題に合った楽曲を選択。3人がの選曲が一致するか試してみました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」9月16日(月)放送分)のっち:うわ~!「Party Maker」じゃない?!かしゆか:なんで? 女子か?のっち:目立ってるじゃん!(歌詞で)『もっと欲しいでしょ』って言ってるよ(笑)。かしゆか:怖い怖い怖い。のっち:『♪みんなで……』。3人:『♪上~げて~』(笑)。かしゆか:クラス1の目立つ女子(笑)。(この曲は)女子なんだな。あ~ちゃん:間違いないね。のっち:あ~。あ~ちゃん:(一致しないので)終わったな……。のっち:だから、この52人のクラスには、優等生がいっぱいいるってことだよね。かしゆか:そういうことかな?あ~ちゃん:うまくまとめようとしてる(笑)。あ~ちゃん:くぅ~。またやっちゃった!のっち:人それぞれ。多様性の時代ですよ!あ~ちゃん:優しい……(笑)。かしゆか:だって、“自分と一番近い”だからね。のっち:そうそう。あ~ちゃん:は~ムズい。この企画。かしゆか:いろんな曲があるってことでいいですかね。のっち:そうだね(笑)。9月17日(火)放送の「SCHOOL OF LOCK!」に、Perfumeが生出演いたします! お楽しみに!!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/