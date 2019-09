7月26日から28日に新潟・苗場スキー場で開催された野外音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL '19」より、一部アーティストのライブ映像がYouTubeで公開された。

「FUJI ROCK FESTIVAL '19」には国内外から約200組のアーティストが出演。今回その中から、クラムボン、DYGL、EGO-WRAPPIN'、GEZAN、銀杏BOYZ、蓮沼執太フィル、平沢進+会人(EJIN)、キセル、中村佳穂、OAU、ORIGINAL LOVE、スカート、ソウル・フラワー・ユニオン、Tempalay、TENDRE、toe、突然少年ら23組のライブ映像がフェスのオフィシャルYouTubeチャンネルで視聴可能となった。

公開ライブ映像一覧

01. American Football「Uncomfortably Numb」

02. Banda Bassotti「Adelita」

03. Chon「Peace」

04. クラムボン「タイムライン」

05. DYGL「Don't You Wanna Dance in This Heaven?」

06. EGO-WRAPPIN'「裸足の果実」

07. GEZAN「赤曜日」「東京」

08. 銀杏BOYZ「BABY BABY」

09. 蓮沼執太フィル「Hello Everything」

10. 平沢進+会人(EJIN)「夢みる機械」

11. Interactivo「ALALAE」

12. ジェイ・ソム「Peace Out」

13. キセル「ビューティフルデイ」

14. 中村佳穂「AINOU」

15. OAU「Making Time」

16. ORIGINAL LOVE「MILLION SECRETS OF JAZZ」

17. Phony Ppl「One Man Band」

18. スカート「トワイライト」

19. ソウル・フラワー・ユニオン「海行かば 山行かば 踊るかばね」

20. Tempalay「のめりこめ、震えろ」

21. TENDRE「SIGN」

22. toe「Because I Hear You」

23. 突然少年「ボール」