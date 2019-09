「歌詞が書けなくて…」Plastic Tree有村竜太朗が明かした、ツアー中の出来事とは？

ロックバンド:MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」9月9日(月)の放送では、4人組バンド・Plastic Treeから有村竜太朗さん(Vo)、佐藤ケンケンさん(Dr)が登場。9月4日(水)にリリースされたばかりの42枚目となるシングル「潜像」の製作秘話について語りました。(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2019年9月9日(月)放送より)

パーソナリティをつとめるMUCCのヴォーカル・逹瑯

ニューシングル「潜像」をリリースした「Plastic Tree」。作詞を担当された有村さんは、歌詞が書けずに苦労されたそうです。逹瑯:今回、作詞が大変だったんですね。有村:歌詞が書けなくて、書けなくて、書けなくて……。ツアー中、歌録りを2回バラしたんですよ。ツアー中なのでメンバーも一緒にいるんですけど、歌録りをバラしたことに誰も触れないんですよ。佐藤:(爆笑)。有村:楽屋でも打ち上げでも、なんにも触れないんです。俺がシラフでも、酔っていても。それが凄いストレスで。逹瑯:逆に(笑)!有村:“こいつら、なんで触れないんだろう”と思って。佐藤:そうなの(笑)?逹瑯:こっちも気まずい思いでいるんだから(笑)、何か言ってくれれば“ほんとゴメン”とか、そういうガス抜きの発言ができるのに。有村:“いやー、書けなくてさ”とか。逹瑯:無言のプレッシャーを与えるなと!有村:普通にライヴの話しかしないんです。(それが)なんか嫌だなーって。最後ケンケンだけ、ホテルの部屋飲みに誘ってくれて。(ケンケンのモノマネをしながら)「今、悩んでるんですか?」みたいな。佐藤・逹瑯:(爆笑)。有村:「不器用だな、お前」って(笑)。逹瑯:めちゃめちゃいい話じゃないですか(笑)!◎9月16日(月・祝)放送の「JACK IN THE RADIO」は、前週に引き続きPlastic Treeから有村さん、佐藤さんをお迎えします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週月曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack