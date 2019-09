水樹奈々の全国ツアー「NANA MIZUKI LIVE EXPRESS 2019」最終公演が、昨日9月15日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われた。

ツアータイトル「LIVE EXPRESS」にちなみ、配達員に扮した水樹が荷物を届ける準備をするオープニングムービーが流れると、「WHAT YOU WANT」のイントロと共にステージ上に設置されたコンテナから水樹が登場。拡声器を手に「届けに来たぜ千葉ー!」と叫ぶと続けざまに「Poison Lily」を披露し、およそ3万5000人が集まった場内のボルテージを一気に上昇させる。水樹はツアー最終日を無事迎えられたことを喜びつつ、この日がソロライブ通算200公演目となることを告げると、会場は客席から沸き起こった「おめでとう!」の声と温かな拍手で包まれた。

ツアー恒例のお楽しみ企画「39 EXPRESS」のコーナーでは、39歳の水樹が30代で行った「LIVE○○」と冠した公演の中で一度も歌わなかった楽曲を日替わりで披露。最終日は1stアルバム「supersonic girl」収録曲「真冬の観覧車」が約18年ぶりにパフォーマンスされ、オーディエンスからは歓喜の声が上がった。スタジアムに切ないクリスマスソングを響き渡らせた水樹は「“しっとり”はここのみです!」と断言。「New Sensation」「Take a chance」で会場の一体感を高め、バックダンサー・team YO-DAと共に最新シングル曲「SUMMER PIRATES」や「HIGH-STEPPER」「Take a shot」といったダンサブルなナンバーを力強く届けた。

配達員・水樹が謎の集団と戦う幕間のVTRが明けると、映像に登場した全長い約18mの大型トラックコンボイ“お奈々野郎”に乗った水樹がステージに登場。アニメ「戦姫絶唱シンフォギアXV」のオープニングテーマ「METANOIA」を熱唱したのち、最新曲「FINAL COMMANDER」を初パフォーマンスしてファンを喜ばせた。「Astrogation」でスタジアム上空に300発もの花火が打ち上がると、ライブはクライマックスへ。 今回のツアーでたくさん“音のお届け物”をしてきたと話す水樹は「お届け物の先にこんなにたくさんの笑顔……私は最高に幸せ者です!」と感謝の気持ちを述べ、最後に「サーチライト」を優しく歌い上げる。「携帯のライトをかざして」という歌詞に合わせて観客がスマートフォンのライトを点けると、会場に幻想的な光景が広がった。

アンコールではフォークリフト型のフロートに乗った水樹がアリーナ外周を回りながら「No Limit」「十字架のスプレッド」を歌唱。さらに観客とのかけ合いを楽しみながら「POWER GATE」を披露した。興奮冷めやらぬ声援に応えた水樹は「ツアーファイナル、そして記念すべき200公演目ですから、このままでは帰れません」と三たびステージに姿を現す。「次は300公演目を目指して、水樹奈々、爆走します! みんなで永遠の炎を燃やそうぜー!!」と叫び、「ETERNAL BLAZE」を熱唱してツアーの幕を下ろした。

またこの日のMCで水樹は12月11日に13枚目となるオリジナルアルバム「CANNONBALL RUNNING」がリリースされることを発表。さらに2017年に水樹が出演したミュージカル「Beautiful」が2020年11月に再演されること、そして歌手デビュー20周年を迎える2020年に過去最大規模となるライブツアーが行われることもアナウンスした。なおツアーは2020年3月28日の愛媛・愛媛県武道館を皮切りに、8月16日の愛知・ナゴヤドームでファイナルを迎える。

水樹奈々「NANA MIZUKI LIVE EXPRESS 2019」2019年9月15日 ZOZOマリンスタジアム セットリスト

01. WHAT YOU WANT

02. Poison Lily

03. 革命デュアリズム

04. What Cheer?

05. Heartbeat

06. REBELLION

07. Naked Soldier

08. 真冬の観覧車

09. New Sensation

10. Take a chance

11. SUMMER PIRATES

12. HIGH-STEPPER

13. Take a shot

14. PROTECTION

15. METANOIA

16. TESTAMENT

17. FINAL COMMANDER

18. UNBREAKABLE

19. suddenly~巡り合えて~

20. Astrogation

21. サーチライト

<アンコール>

22. No Limit

23. 十字架のスプレッド

24. Born Free

25. POWER GATE

<ダブルアンコール>

26. ETERNAL BLAZE

水樹奈々 2020年ライブツアー(タイトル未定)

2020年3月28日(土)愛媛県 愛媛県武道館

2020年4月11日(土)栃木県 宇都宮市文化会館 大ホール

2020年4月12日(日)福島県 けんしん郡山文化センター 大ホール

2020年4月26日(日)山梨県 YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール)大ホール

2020年5月2日(土)福岡県 福岡サンパレス

2020年5月3日(日・祝)福岡県 福岡サンパレス

2020年5月9日(土)石川県 金沢歌劇座

2020年5月10日(日)富山県 オーバード・ホール

2020年5月16日(土)神奈川県 ぴあアリーナMM

2020年5月17日(日)神奈川県 ぴあアリーナMM

2020年5月30日(土)宮城県 ゼビオアリーナ仙台

2020年5月31日(日)宮城県 ゼビオアリーナ仙台

2020年6月21日(日)山形県 山形県総合文化芸術館 大ホール

2020年6月27日(土)広島県 ふくやま芸術文化ホール・リーデンローズ 大ホール

2020年7月11日(土)大阪府 大阪城ホール

2020年7月12日(日)大阪府 大阪城ホール

2020年8月16日(日)愛知県 ナゴヤドーム