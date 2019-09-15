明治安田生命J2リーグ第32節が各地で行われた。
首位を走る柏レイソルはアウェイでヴァンフォーレ甲府と対戦。後半開始早々の47分に、江坂任のヘディングで先制したものの、75分に返され、1－1の引き分けに終わった。
モンテディオ山形は鹿児島ユナイテッドFCと敵地で対戦。前半11分に早くも先制すると、16分、26分にも追加点を挙げ快勝。横浜FCを抜いて2位に浮上した。
■J2第32節
ジェフユナイテッド千葉 2－1 水戸ホーリーホック
ヴァンフォーレ甲府 1－1 柏レイソル
ツエーゲン金沢 2－2 FC琉球
栃木SC 0－1 アビスパ福岡
アルビレックス新潟 1－1 東京ヴェルディ
京都サンガF.C. 2－0 FC町田ゼルビア
ファジアーノ岡山 2－0 FC岐阜
レノファ山口FC 2－1 愛媛FC
徳島ヴォルティス 1－1 V・ファーレン長崎
横浜FC 0－0 大宮アルディージャ
鹿児島ユナイテッドFC 0－3 モンテディオ山形
■J2順位表
1位 柏（勝ち点63／得失点差＋26）
2位 山形（勝ち点57／得失点差＋17）
3位 横浜FC（勝ち点56／得失点差＋20）
4位 京都（勝ち点55／得失点差＋12）
5位 水戸（勝ち点54／得失点差＋18）
6位 大宮（勝ち点54／得失点差＋12）
7位 岡山（勝ち点52／得失点差＋2）
8位 甲府（勝ち点50／得失点差＋16）
9位 徳島（勝ち点50／得失点差＋7）
10位 金沢（勝ち点47／得失点差＋11）
11位 長崎（勝ち点47／得失点差＋4）
12位 東京V（勝ち点45／得失点差＋1）
13位 新潟（勝ち点42／得失点差＋6）
14位 山口（勝ち点36／得失点差－13）
15位 愛媛（勝ち点35／得失点差－7）
16位 琉球（勝ち点35／得失点差－18）
17位 千葉（勝ち点34／得失点差－12）
18位 福岡（勝ち点34／得失点差－13）
19位 町田（勝ち点32／得失点差－19）
20位 鹿児島（勝ち点30／得失点差－21）
21位 栃木（勝ち点25／得失点差－21）
22位 岐阜（勝ち点24／得失点差－28）
■J2第33節対戦カード（21日、22日）
▼21日
16：00 福岡 vs 岡山
18：00 甲府 vs 新潟
18：00 長崎 vs 京都
19：00 金沢 vs 山口
19：00 琉球 vs 山形
▼22日
14：00 水戸 vs 岐阜
15：00 千葉 vs 徳島
16：00 柏 vs 愛媛
16：00 町田 vs 横浜FC
19：00 栃木 vs 鹿児島
19：00 大宮 vs 東京V