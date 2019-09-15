9月29日にFM COCOLOで、日曜放送のプログラムによる合同企画「SUNDAY ユニコーン」が実施される。
当日は計6番組で、10月2日に発表されるニューアルバム「UC100W」の収録曲全11曲をオンエア。さらにユニコーンのメンバーが番組に登場し、ニューアルバムや、4月から12月にかけて実施中の全国ツアー「ユニコーン100周年ツアー“百が如く”」について語る。
FM COCOLO「Fresh Music Box」
2019年9月29日（日）7:00～8:00
DJ：和倉聡美
FM COCOLO「FRUITS O' SUNDAY」
2019年9月29日（日）8:00～11:00
DJ：尾上さとこ
FM COCOLO「SUNDAY MARK'E 765」
2019年9月29日（日）11:00～14:00
DJ：マーキー
FM COCOLO「Got You OSAKA」
2019年9月29日（日）14:00～16:00
DJ：トータス松本
FM COCOLO「COME ON! ROCKIN' ROAD」
2019年9月29日（日）17:00～18:00
DJ：近藤真彦、ちわきまゆみ
FM COCOLO「SUPER J-HITS RADIO」
2019年9月29日（日）18:00～21:00
DJ：加藤美樹