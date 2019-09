プレミアリーグ第5節の6試合が14日に行われた。

ホームにレスターを迎えたマンチェスター・Uは開始8分にマーカス・ラッシュフォードがPKを決めて先制に成功。その後は追加点こそ奪えなかったが、最後までこの1点を守り切り、開幕戦以来となる4試合ぶりの白星を手にした。

アウェイでウルヴァーハンプトンと対戦したチェルシーは31分にフィカヨ・トモリのゴールで先制すると、3分後には好調のタミー・アブラハムのゴールで追加点を奪う。さらに41分にもアブラハムがゴールを挙げ、3点リードで前半を折り返した。後半立ち上がりの55分にはアブラハムが見事な個人技からハットトリックとなるゴールをマーク。ここから2点を奪われ2点差に詰め寄られたが、後半アディショナルタイムにはメイソン・マウントがダメ押しゴールを決め、チェルシーが5-2で勝利を収めた。

ホームでクリスタル・パレスと対戦したトッテナムは開始10分にソン・フンミンのゴールで先制。21分にはオウンゴールで加点すると、直後の23分にはソン・フンミンがこの日2点目をマークした。さらに42分にはエリク・ラメラにもゴールが生まれ、前半だけで4点のリードを奪う。後半はソン・フンミンにハットトリックのチャンスが何度か訪れたが決め切ることはできず。それでもトッテナムはこのまま4-0で解消した。

■プレミアリーグ第5節

リヴァプール 3-1 ニューカッスル

マンチェスター・U 1-0 レスター

シェフィールド・U 0-1 サウサンプトン

ブライトン 1-1 バーンリー

ウルヴァーハンプトン 2-5 チェルシー

トッテナム 4-0 クリスタル・パレス

ノリッジ vs マンチェスター・C

ボーンマス vs エヴァートン

ワトフォード vs アーセナル

アストン・ヴィラ vs ウェストハム