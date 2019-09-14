明治安田生命J1リーグ第26節が各地で行われた。

1位FC東京と2位鹿島アントラーズの天王山は、開始早々にブエノのゴールで鹿島が先制。後半にもセルジーニョが追加点を挙げて、その後のFC東京の猛攻を凌いだ鹿島は2－0の快勝。首位との勝ち点差を「1」に詰めている。

横浜F・マリノスはサンフレッチェ広島と対戦。前半はスコアレスとなったが、後半に入ってから仲川輝人とティーラトン、エリキが次々と得点を重ねて3－0の快勝を収めた。川崎フロンターレは最下位ジュビロ磐田を2－0で下して勝ち点「3」を確実に積み上げている。

■J1第26節

清水エスパルス 3ー2 名古屋グランパス

浦和レッズ 1ー2 セレッソ大阪

北海道コンサドーレ札幌 1ー3 ベガルタ仙台

大分トリニータ 2ー1 湘南ベルマーレ

鹿島アントラーズ 2ー0 FC東京

川崎フロンターレ 2ー0 ジュビロ磐田

横浜F・マリノス 3ー0 サンフレッチェ広島

ヴィッセル神戸 2－1 松本山雅FC

ガンバ大阪 1ー0 サガン鳥栖

1位 FC東京（勝点52／得失点差＋16）

2位 鹿島（勝点51／得失点差＋25）

3位 横浜FM（勝点48／得失点差＋16）

4位 川崎F（勝点44／得失点差＋16）

5位 広島（勝点43／得失点差＋12）

6位 C大阪（勝点43／得失点差＋9）

7位 札幌（勝点39／得失点差＋10）

8位 大分（勝点39／得失点差＋5）

9位 神戸（勝点32／得失点差＋2）

10位 清水（勝点32／得失点差－25）

11位 名古屋（勝点31／得失点差ー1）

12位 G大阪（勝点31／得失点差－5）

13位 湘南（勝点31／得失点差－7）

14位 仙台（勝点31／得失点差－7）

15位 浦和（勝点31／得失点差－12）

16位 鳥栖（勝点27／得失点差－19）

17位 松本（勝点24／得失点差－15）

18位 磐田（勝点18／得失点差－20）

■第27節対戦カード （28日、29日）

▼28日

14：00 C大阪 vs G大阪

14：00 鳥栖 vs 浦和

15：00 鹿島 vs 札幌

17：00 川崎 vs 神戸

18：00 大分 vs 磐田

19：00 仙台 vs 横浜FM

19：00 広島 vs 名古屋

▼29日

14：00 松本 vs FC東京

19：00 湘南 vs 清水