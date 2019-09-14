明治安田生命J1リーグ第26節が各地で行われた。
1位FC東京と2位鹿島アントラーズの天王山は、開始早々にブエノのゴールで鹿島が先制。後半にもセルジーニョが追加点を挙げて、その後のFC東京の猛攻を凌いだ鹿島は2－0の快勝。首位との勝ち点差を「1」に詰めている。
横浜F・マリノスはサンフレッチェ広島と対戦。前半はスコアレスとなったが、後半に入ってから仲川輝人とティーラトン、エリキが次々と得点を重ねて3－0の快勝を収めた。川崎フロンターレは最下位ジュビロ磐田を2－0で下して勝ち点「3」を確実に積み上げている。
■J1第26節
清水エスパルス 3ー2 名古屋グランパス
浦和レッズ 1ー2 セレッソ大阪
北海道コンサドーレ札幌 1ー3 ベガルタ仙台
大分トリニータ 2ー1 湘南ベルマーレ
鹿島アントラーズ 2ー0 FC東京
川崎フロンターレ 2ー0 ジュビロ磐田
横浜F・マリノス 3ー0 サンフレッチェ広島
ヴィッセル神戸 2－1 松本山雅FC
ガンバ大阪 1ー0 サガン鳥栖
1位 FC東京（勝点52／得失点差＋16）
2位 鹿島（勝点51／得失点差＋25）
3位 横浜FM（勝点48／得失点差＋16）
4位 川崎F（勝点44／得失点差＋16）
5位 広島（勝点43／得失点差＋12）
6位 C大阪（勝点43／得失点差＋9）
7位 札幌（勝点39／得失点差＋10）
8位 大分（勝点39／得失点差＋5）
9位 神戸（勝点32／得失点差＋2）
10位 清水（勝点32／得失点差－25）
11位 名古屋（勝点31／得失点差ー1）
12位 G大阪（勝点31／得失点差－5）
13位 湘南（勝点31／得失点差－7）
14位 仙台（勝点31／得失点差－7）
15位 浦和（勝点31／得失点差－12）
16位 鳥栖（勝点27／得失点差－19）
17位 松本（勝点24／得失点差－15）
18位 磐田（勝点18／得失点差－20）
■第27節対戦カード （28日、29日）
▼28日
14：00 C大阪 vs G大阪
14：00 鳥栖 vs 浦和
15：00 鹿島 vs 札幌
17：00 川崎 vs 神戸
18：00 大分 vs 磐田
19：00 仙台 vs 横浜FM
19：00 広島 vs 名古屋
▼29日
14：00 松本 vs FC東京
19：00 湘南 vs 清水