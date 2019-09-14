人気ゲームが原作のテレビアニメ「アズールレーン」が10月3日からTOKYO MX、BS11ほかで順次、放送されることが9月14日、分かった。アズールレーンとレッドアクシズの両陣営に属する艦船たちが戦場で火花を散らす姿を描いたPVも公開された。

「アズールレーン」は、英戦艦プリンス・オブ・ウェールズや日本の駆逐艦・綾波など美少女に擬人化された艦艇を編成して敵艦隊を倒す……というシューティングRPG。2017年9月にサービスが始まった。

◇スタッフ（敬称略）

監督：天衝▽シリーズ構成：鋼屋ジン▽キャラクターデザイン、総作画監督：野中正幸▽コンセプトデザイン：MAGNUM▽美術監督：扇山秋仁▽美術設定：塩澤良憲▽色彩設計：林可奈子▽CGディレクター：比嘉芳明▽撮影監督：千葉大輔▽編集：武宮むつみ▽音響監督：土屋雅紀▽音響制作：ダックスプロダクション▽音楽：西木康智▽音楽制作：ストレイキャッツ▽音楽プロデューサー：木皿陽平▽オープニング主題歌：May’n「graphite/diamond」▽エンディング主題歌：鹿乃「光の道標」▽アニメーション制作：バイブリーアニメーションスタジオ

◇キャスト（敬称略）

エンタープライズ：石川由依▽ベルファスト：堀江由衣▽赤城：中原麻衣▽綾波：大地葉▽ラフィー：長縄まりあ▽ジャベリン：山根希美