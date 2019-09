AKB48とSTU48が初の合同握手会を開催、STU48初の全国ツアーをサプライズ発表【ライブ写真21点】

AKB48とSTU48の合同握手会が14日(土)、インテックス大阪にて開催された。AKB48とSTU48が合同で握手会を実施するのは初めてとなり、2グループ合計57名が参加。握手会の前のライブパートでは全18曲を披露し、集まったファンを盛り上げた。



オープニングアクトとして、STU48ボーカル選抜の岡田奈々・門脇実優菜・矢野帆夏の3人が『青い檸檬』をしっとりと歌い上げた後、Overtureに乗って、全メンバー57名が登場。AKB48の向井地美音とSTU48の瀧野由美子のダブルセンターで『夢力』(STU48楽曲)からライブパートはスタートした。



AKB48の『フライングゲット』『大声ダイヤモンド』と歌った後、最初のMCではAKB48グループ総監督の向井地が「ついにこの日がやってきました。念願のAKB48・STU48初の合同全国握手会を開催します!」と挨拶。STU48キャプテンでAKB48も兼任する岡田奈々は「大好きなSTUと大好きなAKBで一緒に(握手会を行う)ということで、俺得過ぎて良いのかなとすごい喜びました!」と興奮気味に語った。



続いてはユニットコーナー。ライブ後に開催される握手会レーンごとのメンバーで、『天使のしっぽ』『唇触れず…』『虹の作り方』を3曲連続で披露。その後は、AKB48のシングルナンバー『NO WAY MAN』『ポニーテールとシュシュ』、STU48の人気曲『ペダルと車輪と来た道と』を2グループ混合の16名で披露した。

『唇触れず…』



再びユニットコーナー『おNEWの上履き』『片思いの対角線』『君だけに Chu! Chu! Chu!』の3曲を挟んだ後は、STU48ブロックへ。初の全員楽曲『出航』、そして3rdシングルで全員選抜楽曲となった『大好きな人』を披露した。



曲明けには活動休止をしていたSTU48の薮下楓が挨拶に登壇し、「今日は復帰してから久しぶりの大きいステージということで、とても緊張しているんですけど、みなさんに会えるのをすごくすごく楽しみにしていたので、ステージに立つことができて本当に嬉しいです」と挨拶した。



挨拶する薮下楓(中央)



続いて、岡田奈々が「実はここで私からお知らせがあります」と発表したのは、STU48初の全国ツアー開催。思いがけないサプライズにSTU48メンバーたちは満面の笑みで喜びを分かち合った。



続いてのAKB48ブロックでは、9月18日(水)に発売となる新曲『サステナブル』、そして『ジワるDAYS』を披露。最後は、『ひこうき雲』で、ステージを降りた出演メンバー全員とファンが一緒になってタオルを回し、ライブパートは終了した。



ライブ終了後の囲み取材で、STU48初の全国ツアーについて、岡田奈々は「メンバーのリアクションを見たときにすごく嬉しそうで、私も嬉しかったです。私事なんですが、自分の誕生日がツアー初日なのですが、それも縁だなと思って、すごく楽しみにしています」と話し、瀧野由美子は「今回、北海道や宮城など瀬戸内から遠いところに行かせていただくので、瀬戸内の良さと私たちの良さをお届けできたらと思います」と語った。





▽ライブセットリスト(☆は楽曲センターメンバー)

OA 青い檸檬 岡田・門脇・矢野

<Overture>

M1 夢力 ALL(向井地☆・瀧野☆)

M2 フライングゲット ALL(小栗☆)

M3 大声ダイヤモンド ALL(村山☆)

<MC>

M4 天使のしっぽ 坂口・永野・石田(千)☆

M5 唇触れず… 西川☆・田中・土路生

M6 虹の作り方 浅井・山内☆・山根・磯貝

<MC>

M7 NO WAY MAN 加藤・向井地・横山・込山・武藤・茂木・岩立・柏木・佐々木・谷口(め)・村山・岡部・下尾・倉野尾・今村☆・門脇(16名)

M8 ポニーテールとシュシュ 田口・西川☆・前田・福岡・川本・山内・小栗☆・太田・石田(千)・石田(み)・沖・甲斐・榊・田中・土路生・中村(16名)

M9 ペダルと車輪と来た道と 稲垣・岡田・坂口・永野・山本・大西・濱・行天・磯貝・岩田・大谷・瀧野☆・兵頭・藤原・峯吉・矢野(16名)

<MC>

M10 おNEWの上履き 込山・谷口(め)・岩田☆

M11 片思いの対角線 行天・下尾・中村☆

M12 君だけにChu!Chu!Chu! 小栗☆・大谷・甲斐

<MC>

M13 出航 ALL(STU48/岡田☆)

M14 大好きな人 ALL(STU48/瀧野☆)

<MC>

M15 サステナブル 向井地・横山・込山・武藤・岩立・柏木・岡田・村山☆・山内・坂口・岡部・小栗・下尾・倉野尾・石田(千)・瀧野(16名)

MC6

M16 ジワるDAYS 向井地・横山・込山・武藤・岩立・柏木・福岡・岡田・村山・山内・坂口・岡部・小栗☆・下尾・倉野尾・瀧野(16名)

M17 ひこうき雲 ※練り歩き ALL