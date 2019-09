『FIVBワールドカップバレーボール2019』が、9月14日(土)に開幕。日本戦全22戦がフジテレビ系で生中継(※放送スケジュールは下記を参照)されるが、このほどスペシャルサポーターを務めるジャニーズWEST(重岡大毅、小瀧望、濱田崇裕、桐山照史、藤井流星、神山智洋、中間淳太)が囲み取材に応じた。



開幕を直前に控え、中間は「お話を聞いた1か月前くらいで、そこから取材などさせていただいて、やっと始まるんだとワクワクしています」と明かし、神山も「ジャニーズWESTらしい応援をして、日本の選手の応援はもちろん、ワールドカップを盛り上げていけたらと思います」と意気込みを語った。



小瀧は「僕らは、生中継の経験がないので緊張しています」と明かすも、「どんな戦いが繰り広げられるか楽しみです」と期待を寄せ、濱田は「選手の皆さんが今まで積み上げてきた練習をここで全力で発揮して、いい結果を残せることを願ってますし、世界中、日本中に日本のすごさを見せつけてほしいです」とエールを。



桐山は「結成して5年でスペシャルポーターにならせてもらったので、ジャニーズWESTの良さでもる巻き込む力を存分に発揮して、選手たちが自分の最高のパフォーマンスをだしてもらえるように、僕たちもサポートしたいなと思います」と誓った。



ジャニーズWESTは、大会テーマソング「Big Shot!!」も担当しており、開会式でも披露する予定となっているが、重岡は「この曲はパワーがあると思っているので、試合始まる前にこの曲で会場をひとつにしたい」と宣言。藤井は「横浜アリーナでライブをやらせていただいていますが、バレーボールの会場となると違った緊張感がある。この一曲で開幕するので、この曲で選手たちが上がるようにやりたい」と意気込んだ。



今回、スぺシャルサポーターという大役を通して「メンバーの絆は強まった?」と聞かれると、重岡は「もともと僕らはそこは強いので、改めて再確認した感じですね」といい、桐山は「7人でやらせていただくとき、最後、真面目なこと言うのは重ちゃんに任せますけど、一発あげてくれってときは濱田。役割も5年にして見えてきたかなと思います」としみじみ。桐山が続けて濱田に「いつもありがとうな」と感謝すると、濱田は「全然、大丈夫です」と笑顔で返していた。



これまでV6、嵐など様々な事務所の先輩たちがこの大役を務めてきたが、デビューした後に務めるのは、ジャニーズWESTが初めて。桐山は大人になってから務めたことを先輩たちから「『いいなぁ』って言ってくれる声も多かったですね」と報告した。



また、先輩から言われて印象に残っていることを聞かれると、重岡は嵐の大野智とのエピソードを披露。大野から「調子に乗るなよ」と言われたそうで、小瀧が「嵐さんがサポーターされたときは『スペシャル』(サポーター)ってついてなかったってお話をされていて。僕たちは『スペシャル』ということに対して、『調子に乗るなよ!』ってことなんだと思います(笑)」とフォローしていた。



<※放送スケジュール>

【女子】

9月14日(土) 19:00〜 日本 vs ドミニカ共和国

9月15日(日) 19:00〜 日本 vs ロシア

9月16日(月) 19:00〜 日本 vs 韓国

9月18日(水) 19:00〜 日本 vs カメルーン

9月19日(木) 19:00〜 日本 vs 中国

9月22日(日) 19:00〜 日本 vs アメリカ

9月23日(月) 19:00〜 日本 vs ケニア

9月24日(火) 19:00〜 日本 vs ブラジル

9月27日(金) 19:00〜 日本 vs セルビア

9月28日(土) 19:00〜 日本 vs アルゼンチン

9月29日(日) 19:00〜 日本 vs オランダ



【男子】

10月1日(火) 19:00〜 日本 vs イタリア

10月2日(水) 19:00〜 日本 vs ポーランド

10月4日(金) 19:00〜 日本 vs チュニジア

10月5日(土) 19:00〜 日本 vs アメリカ

10月6日(日) 19:00〜 日本 vs アルゼンチン

10月9日(水) 19:00〜 日本 vs オーストラリア

10月10日(木) 19:00〜 日本 vs ロシア

10月11日(金) 19:00〜 日本 vs エジプト

10月13日(日) 19:00〜 日本 vs イラン

10月14日(月) 19:00〜 日本 vs ブラジル

10月15日(火) 19:00〜 日本 vs カナダ