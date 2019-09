宮本浩次のニューシングル「Do you remember?」が10月23日にリリースされることが決定した。

表題曲は宮本が映画「宮本から君へ」の真利子哲也監督から主題歌制作をオファーされ作り上げたナンバーで、レコーディングには横山健(G)、Jun Gray(B / KEN BAND)、Jah-Rah(Dr / ソウル・フラワー・ユニオン)が参加している。カップリングにはThe Beatles「If I Fell」のカバーを収録。こちらには横山がボーカルで参加し、「Do you remember?」に続く宮本と横山のコラボが実現した。

初回限定盤にはボーナストラックとして、宮本が「Do you remember?」レコーディングメンバーと共に出演した2019年の夏フェスからのライブ音源が収められる。また初回限定盤付属のDVDには「Do you remember?」のミュージックビデオが収録される。

宮本浩次「Do you remember?」収録内容

CD

01. Do you remember?

02. If I Fell

03. Do you remember?(Instrumental)

04. If I Fell(Instrumental)

※初回限定盤のみのボーナストラックとして、2019年の夏フェスからライブ音源を収録

初回限定盤付属DVD

・「Do you remember?」Music Video