ハルタ（KADOKAWA）初の増刊となるハルタオルタ2019-AUTUMNが、本日9月14日に発売された。

ハルタオルタには「ヒナまつり」の大武政夫、「ハクメイとミコチ」の樫木祐人、「サザンと彗星の少女」の赤瀬由里子、「狼少年は今日も嘘を重ねる」のnamoら総勢41名の作家が参加。“いま、描きたいものをフルスイングで描くこと”という決まりのもと、新作読み切りを執筆した。一部書店では本誌購入者に、特典として「ハルタオルタ卓上カレンダー」を進呈。ハルタオルタの表紙に使用された描き下ろしイラスト12枚が、2019年10月から1年分のカレンダーに仕立てられている。

ハルタオルタ2019-AUTUMN参加作家一覧

赤瀬由里子、嵐田佐和子、井上きぬ、大武政夫、押岡大和、樫木祐人、加藤清志、かまぼこRED、紙島育、川田大智、かわもとまい、黒川裕美、サカノ景子、佐々木尚、佐々大河、佐藤春美、高江洲弥、高橋那津子、都森れん、冨明仁、富沢未知果、長蔵ヒロコ、長沼修、namo、仁科彰太朗、西原優葵、濱田慶介、氷堂リョージ、福島聡、福浪優子、松本水星、丸山薫、右野マコ、三星たま、百名哲、八重樫莉子、山本和音、山本ルンルン、吉田真百合、四方田千紘、渡邉紗代