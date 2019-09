ポルトローナ・フラウとキートンのコラボレーションイベント開催

イタリアを代表するファニチャーブランド、ポルトローナ・フラウとファッションブランド キートンがコラボレーションした展示イベント「Poltrona Frau Exhibition at Kiton Ginza」がキートン 銀座店で9月13日(金)より開催される。



柔らかさと丈夫さを兼ね備えた最高級レザー「ペレ・フラウ」を用い彫刻のような構築的なデザインの至高のインテリアを追求し続けるポルトローナ・フラウと、最高品質の素材と熟練した職人たちの卓越した技術で「世界一美しい服」を目指すというキートン。ともに、伝統と熟練した職人技を誇りながらも、常に新しさを追求し続ける2つのブランドがコラボレーションした展示となる。







キートン 銀座店のインテリアは、イタリアを代表する工業デザイナー、ミケーレ・デ・ルッキ氏監修であり、同氏がプロダクトデザインをポルトローナ・フラウで手掛けていることから、今回の展示イベントが開催されることとなった。



今回の「Poltrona Frau Exhibition at Kiton Ginza」で特別展示されるミケーレ・デ・ルッキ氏のデザインによるソファ「オリオーネ」は、イタリアではすでに製造終了となっており、日本国内でも製品としてご覧いただける最後の稀少な1本だ。



そのほかにも、リチャード・ジノリ社でアートディレクターを務めたほか、建築・デザイン誌「ドムス」を創刊し、初代編集長も務め、戦後のイタリアデザイン界を牽引した偉業から「イタリア建築・デザインの父」と称されるデザイナー ジオ・ポンティ氏の代表作「デッザ」なども展示される。



ポルトローナ・フラウの歴史を象徴するデザイナーの作品が一堂に展示され、インテリア愛好家にとっては必見だ。

【イベント概要】

名 称:Poltrona Frau Exhibition at Kiton Ginza

会 期:2019年9月13日(金)~10月1日(火)

会 場:キートン 銀座店

東京都中央区銀座5-2-1 東急プラザ銀座1F Tel.03-3573-6053

営業時間:11:00~21:00