TVアニメ「ACTORS -Songs Connection-」のキービジュアル第3弾が公開された。
10月6日よりTOKYO MXほかにて放送される「ACTORS -Songs Connection-」は、男性声優がボーカロイド曲を歌唱するCDシリーズを元にしたTVアニメ。キービジュアル第3弾では、舞台となる私立天翔学園を背景に、物語のメインとなる生徒11名の日常の一瞬が収められている。
また音之宮朔役の梶原岳人、神樂蒼介役の浦田わたる、往田詩役の保住有哉の3人がパーソナリティを務めるWebラジオ番組の配信も決定。詳しくはインターネットラジオステーション・音泉の公式サイトで確認を。
アニメ「ACTORS -Songs Connection-」
TOKYO MX：2019年10月6日（日）より毎週日曜23:30～
BS日テレ：2019年10月6日（日）より毎週日曜23:30～
AT-X：2019年10月6日（日）より毎週日曜23:30～
スタッフ
原作：EXIT TUNES
キャラクター原案：めか
監督：ヤマサキオサム
音響監督：長崎行男
キャラクターデザイン：西田亜沙子
音楽：木村秀彬、大隅知宇、堤博明
音楽制作：EXIT TUNES
アニメーション制作：Drive
製作：スライヴセントラル運営局
キャスト
音之宮朔：梶原岳人
神樂蒼介：浦田わたる
往田詩：保住有哉
光司陽太：保志総一朗
鑑香水月：野島健児
葛野大路颯馬：置鮎龍太郎
五月女燎：坪井智浩
東本桂士：杉山紀彰
丸目千熊：木村昴
円城寺三毛：小野友樹
秋月甲斐：江口拓也
臼杵鷲帆：竹内良太
小田原牧：速水奨
長野影虎：堀川りょう
(c)EXIT TUNES/スライヴセントラル運営局