TVアニメ「ACTORS -Songs Connection-」のキービジュアル第3弾が公開された。

10月6日よりTOKYO MXほかにて放送される「ACTORS -Songs Connection-」は、男性声優がボーカロイド曲を歌唱するCDシリーズを元にしたTVアニメ。キービジュアル第3弾では、舞台となる私立天翔学園を背景に、物語のメインとなる生徒11名の日常の一瞬が収められている。

また音之宮朔役の梶原岳人、神樂蒼介役の浦田わたる、往田詩役の保住有哉の3人がパーソナリティを務めるWebラジオ番組の配信も決定。詳しくはインターネットラジオステーション・音泉の公式サイトで確認を。

アニメ「ACTORS -Songs Connection-」

TOKYO MX：2019年10月6日（日）より毎週日曜23:30～

BS日テレ：2019年10月6日（日）より毎週日曜23:30～

AT-X：2019年10月6日（日）より毎週日曜23:30～

スタッフ

原作：EXIT TUNES

キャラクター原案：めか

監督：ヤマサキオサム

音響監督：長崎行男

キャラクターデザイン：西田亜沙子

音楽：木村秀彬、大隅知宇、堤博明

音楽制作：EXIT TUNES

アニメーション制作：Drive

製作：スライヴセントラル運営局

キャスト

音之宮朔：梶原岳人

神樂蒼介：浦田わたる

往田詩：保住有哉

光司陽太：保志総一朗

鑑香水月：野島健児

葛野大路颯馬：置鮎龍太郎

五月女燎：坪井智浩

東本桂士：杉山紀彰

丸目千熊：木村昴

円城寺三毛：小野友樹

秋月甲斐：江口拓也

臼杵鷲帆：竹内良太

小田原牧：速水奨

長野影虎：堀川りょう

(c)EXIT TUNES/スライヴセントラル運営局