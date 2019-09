Foorin、「MTV VMAJ 2019 -THE LIVE-」に史上最年少で出演決定

9月18日に開催されるスペシャルイベント「MTV VMAJ 2019 -THE LIVE-」に、Foorinの出演が決定した。



「MTV VMAJ 2019 -THE LIVE-」は、年間の優れたミュージックビデオを発表する音楽アワード「MTV VMAJ 2019」 の受賞アーティストが出演するスペシャルイベントで、 MCは日向坂46が務める。出演アーティストには、「WINNER LIVE ACT」としてBALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE、BiSH、GLAY、King Gnu、三浦大知、THE BOYZ、GUEST LIVE ACTとしてINTERSECTION、さなりが決定している。







このたび史上最年少で出演が決まったFoorinは、現役小学生・中学生5人によるユニット。米津玄師が作詞・作曲・プロデュースを手がけた楽曲「パプリカ」のダンスミュージックビデオの再生回数が1億回を超えるなど、全国のキッズたちの間で爆発的な人気を誇っている。このたび、同楽曲が年間の優れたミュージックビデオを表彰する音楽アワード「MTV VMAJ2019」にて、「社会現象を巻き起こし、最も話題を集めた」として表彰され、特別賞『MTV Breakthrough Song』を獲得。当日は同曲をパブリカ・ダンスとともに披露する。



なお、「MTV VMAJ 2019 -THE LIVE-」の模様は、9月22日(日)20時よりMTVにて放送予定だ。





<イベント情報>



「MTV VMAJ 2019 -THE LIVE-」

日時:2019年9月18日(水)

会場:STUDIO COAST

http://www.mtvjapan.com/vmaj/2019



<放送情報>



「MTV VMAJ 2019 -THE LIVE-」

初回放送:9月22日(日)20:00-22:30

再放送:9月23日(月)17:00-19:30、9月26日(木)20:00-22:30、9月28日(土)18:00-20:30