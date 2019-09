怒髪天、総勢220名が参加したトリビュート音源「オトナノススメ～35th 愛されSP～」完成　

怒髪天が10月16日にリリースする35周年記念盤『怒髪天』より、収録される企画「オトナノススメ~35th 愛されSP~」の内容を公開した。



1曲の中にドラマー6名、ベーシスト6名、ギタリスト13名、ヴォーカリスト&コーラスあわせて総勢220名が参加。制作期間8ヶ月、制作費フルアルバム1枚分のトリビュート企画となっている。また、MVも本日よりYouTubeにて公開されている。









<リリース情報>







怒髪天

『怒髪天』(題字:北島三郎)



発売日:2019年10月16日(水)

商品形態:

・Blu-ray+CD 8888円(末広がりで運気急上昇)+税

・DVD(2枚)+CD 7777円(ラッキーセブンで御目出度い)+税

・CDのみ 1800円+税

※誰がどこに参加しているかひと目でわかる「オトナノススメ~35th 愛されSP~ゲスト早見表」封入

※初回プレス分のみ、豪華ゴールデンパッケージ仕様



「オトナノススメ~35th 愛されSP~」参加アーティスト(五十音順/敬称略)

Vocal & Chorus:

綾小路 翔(氣志團), 飯室大吾(FM802), 石川純(HOT STUFF PROMOTION), 内田絢子(FM802), うつみようこ, Oi-SKALL MATES, 大木温之(The ピーズ), 大槻ケンヂ, 岡峰光舟(THE BACK HORN), 掟ポルシェ(ロマンポルシェ。), 奥野真哉(ソウル・フラワー・ユニオン), オサナイユウタ(The Jerry), ガガガSP, 影山ヒロノブ, 梶芽衣子, 勝手にしやがれ, 加藤ひさし(THE COLLECTORS), 川中美幸, ギターウルフセイジ, 吉川晃司, 木村充揮, 京都磔磔, クジヒロコ, クラブカウンターアクション宮古, グループ魂, 黒崎栄介(名古屋ハックフィン), KOHKI(BRAHMAN/OAU), コヤマシュウ(SCOOBIE DO), 近藤"OSSAN"寛(名古屋CLUB UPSET), 斉藤和義, THEイナズマ戦隊, ザ50回転ズ, THe COMMONS, 佐々木たくお(札幌スーパーギャグメッセンジャーズ), THE BAWDIES, サンボマスター, ZIP (LATLX(LUCY & THE LIPSTIX)), 柴山俊之, 清水音泉, ジョージ・ウィリアムズ, 陣谷良将(長野CLUB JUNK BOX), 四星球, スガ シカオ, 菅波栄純(THE BACK HORN), 菅原 卓郎(9mm Parabellum Bullet), 杉作J太郎, 鈴木圭介(フラワーカンパニーズ), 須藤寿(髭), スマイリー原島, SLANG, 騒音寺, TARSHI(ex.LONESOME DOVE WOODROWS), TAISEI(SA), タカハシマイ(Czecho No Republic), 滝 善充(9mm Parabellum Bullet), 田島貴男(ORIGINAL LOVE), 田中要次, チバユウスケ, 土屋大輔(ジェイルハウス), 鐵槌, 10-FEET, 土井コマキ(FM802), 東狂アルゴリズム, TOSHI-LOW(BRAHMAN/OAU), トータス松本(ウルフルズ), 怒髪天CREW(小野仁子, 岡田"どらごん"聡, 木村"Q太郎"至, 横山隆義), TOMOVSKY, トライシグナル, 中川敬(ソウル・フラワー・ユニオン), 中島ヒロト(FM802), 仲野茂(亜無亜危異), 奈良美智, 二井原実(LOUDNESS), ニュータウン御意見無用バンド, ニューロティカ, BAZRA, 板東さえか(FM802), PIGGY BANKS(矢沢洋子 keme), 日高央(THE STARBEMS), BUGY CRAXONE, POLYSICS, 前田亘輝(TUBE), MAKOTO(BRAHMAN/OAU), まちゃまちゃ, 松川隆(夢番地), 松田晋二(THE BACK HORN), 祭の妖精・祭太郎, マーヤ(KING BROTHERS), ミスター小西(フラワーカンパニーズ), MR.PAN(THE NEATBEATS), 壬生狼, MILK&WATER, MONGOL800, 柳家睦, 山田将司(THE BACK HORN), 山中さわお(the pillows), 山本譲二, よーかい(LTD EXHAUSTⅡ/画鋲), 雷矢, riverロマンチック日本代表!!!, リリー・フランキー, LUCY(LATLX (LUCY & THE LIPSTIX)), RONZI(BRAHMAN/OAU), ワタナベイビー (ホフディラン), 渡辺俊美(TOKYO No.1 SOUL SET, THE ZOOT16, 猪苗代湖ズ), 渡辺美里



Guitar:

内田勘太郎, カトウタロウ, KOHKI(BRAHMAN/OAU), 佐藤タイジ(シアターブルック・THE SOLAR BUDOKAN主宰), 菅波栄純(THE BACK HORN), ギターウルフセイジ, 竹安堅一(フラワーカンパニーズ), NAOKI(SA), 古市コータロー(THE COLLECTORS), マツキタイジロウ(SCOOBIE DO), 真鍋吉明(the pillows), 横山健(Ken Yokoyama, Hi-STANDARD), 和嶋慎治(人間椅子)



Bass:

上田ケンジ, ウエノコウジ, 岡峰光舟(THE BACK HORN), グレートマエカワ(フラワーカンパニーズ), Jun Gray(Ken Yokoyama), ナガイケジョー(SCOOBIE DO)



Drums:

池畑潤二, オカモト"MOBY"タクヤ(SCOOBIE DO), クハラカズユキ, 小関純匡(マチルダロドリゲス, VooDoo Hawaiians, 玉響楽団), ナカジマノブ(人間椅子), RONZI(BRAHMAN/OAU)



怒髪天オフィシャルHP:http://dohatsuten.jp/