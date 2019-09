セントルイス・カージナルスは12日(日本時間13日)、敵地クアーズ・フィールドでコロラド・ロッキーズと対戦。本塁打が飛び交う一戦となったが、特に目立ったのはランジェル・ラベロ内野手の放った特大アーチだった。試合は10-3でカージナルスが制した。



試合は、初回からカージナルスに2本の本塁打が飛び出す展開。ロッキーズはノーラン・アレナド内野手の適時二塁打で1点を返したが、2回の先頭打者として打席に入ったラベロが魅せた。カウント2ボール1ストライクから、真ん中付近に吸い込まれたボールをしっかりとらえると、打球は左中間スタンド上段へ。3点目のソロ本塁打となった。



この打球は、データ収集システム『スタットキャスト』によると、初速が111.5マイル(約179キロ)で、飛距離はなんと487フィート(約148メートル)の特大アーチ。これは、観測史上でカージナルスの選手が放った史上最長飛距離の本塁打となった。



ラベロは、800試合以上をマイナーで過ごした苦労人。公式サイト『MLB.com』によると、下積み時代を振り返り、『マイナーで過ごした日々を思うと、こうしてチャンスが与えられて、自分がプレーできていることを本当に幸せに感じています』とコメントした。



大舞台で輝きを放つ苦労人は、巻き返してスターになれるだろうか。残りのシーズン、そして来季にも大きな期待がかかる。









【動画】148m特大弾で場内は大盛り上がり! 苦労人が魅せた

セントルイス・カージナルスの公式インスタグラムより



A post shared by (@cardinals) on Sep 12, 2019 at 1:01pm PDT