ゴジラ生誕65周年記念コラボ　フランス生まれのおしゃれなスニーカー発売！

ゴジラの生誕65周年を記念して、フランスのエスプリから生まれたおしゃれなスニーカー、パトリックは『ゴジラ・マラソン』、『ちびゴジラ・マラソン』等全4 モデルを製作。令和元年10月末より全国のパトリック正規取扱店ならびにゴジラ・ストアTokyo において発売を開始する。



第1作目となる映画『ゴジラ』が1954年に公開され、今年で65周年を迎える<ゴジラ>。5月31日(金)にはハリウッド版の映画『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』が公開され、全世界で大ヒットを記録した。生誕の日となる11月3日には、3回目となる<ゴジラ・フェス2019>も開催。生誕65周年を記念した特別企画『東宝スタジオツアー』も開催するなど、<ゴジラ>は、これから増々進化し続ける。



また、ゴジラ生誕65周年となる2019年にあわせて誕生したこども向けキャラクター”ちびゴジラ”は昨年、10月に絵本『がんばれちびゴジラ』が発売され、翌月には早くも重版が決定するなど高い注目を浴びた。そして今年5月には新作となる絵本『なかよし ちびゴジラ』が発売。新しいなかま、”ちびモスラ”と”ちびアンギラス”も加わり、ますます”ちびゴジラ”の世界が広がっている。また全国のTOHOシネマズでは、ちびゴジラの幕間アニメーションが上映されており、子どもたちだけでなく多くの映画ファンに親しまれている。



そして今回ゴジラ生誕65周年を記念し、パトリックとコラボ。フランスのエスプリから生まれた、おしゃれなスニーカーが発売される。パトリックの人気モデル『マラソン』をベースに、それぞれゴジラと、ちびゴジラのスペシャルな仕様を施した。



ゴジラ・マラソン、ちびゴジラ・マラソン、ちびゴジラ・ベルクロ(キッズモデル、ジュニアモデル)の全4モデル。ゴジラ・マラソンは漆調素材でゴジラの鎧のようなゴツイ皮膚を表現し、ちびゴジラ・マラソン、ちびゴジラ・ベルクロはシューズ全体を『ちびゴジラ』のイメージカラーで表現。ちびゴジラ・ベルクロのキッズモデルはダブルのベルクロ、ジュニアモデルはゴム製シューレースとシングルのベルクロを併用している。

3種ともに特別にデザインされたインソールと織りネームは、ゴジラファンならずとも必見だ。



TM & (C) TOHO CO., LTD. Designed by Chiharu Sakazaki