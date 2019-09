アトランタ・ブレーブスのロナルド・アクーニャJr.外野手が12日(日本時間13日)の試合終了時点で39本塁打、36盗塁を記録している。このまま順調に『40本塁打&40盗塁』を達成すれば、長いMLBの歴史でわずか5人目の達成となる。昨季新人王がわずか21歳にして歴史を塗り替えるのか、全米の注目が集まっている。



アクーニャは昨季、20歳でメジャーデビューを果たすと、打率.293、26本塁打、64打点、16盗塁の成績でナショナル・リーグ新人王を受賞。2年目のジンクスとは無縁で、今季はその数字をさらに伸ばしてきた。



同日の試合終了時点で、打率.281、39本塁打、95打点、36盗塁でOPS(出塁率+長打率)は.883。チームはレギュラーシーズン14試合を残し、アクーニャの『40本塁打&40盗塁』同時達成が現実味を帯びてきた。



実はこの数字を1シーズンに同時に達成した選手は長い歴史の中でわずか4人。いずれもレジェンド級の名前が並んでいる。



ホセ・カンセコ 42本&40個 (1988年、24歳)

バリー・ボンズ 42本&40個 (1996年、32歳)

アレックス・ロドリゲス 42本&46個 (1998年、23歳)

アルフォンソ・ソリアーノ 46本&41個 (2006年、29歳)



偉大な名前が並ぶ中に、21歳のアクーニャは割って入れるだろうか。若き怪物への期待は高まるばかりだ。









【動画】アクーニャJr.が2盗塁&本塁打の大活躍!





