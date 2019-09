アロンソは当時6歳



国際テロ組織アルカイダ(Al-Qaeda)による米同時多発攻撃から18年を迎えた11日、攻撃の標的となった世界貿易センタービルから最も近いMLB球場であるシティ・フィールドでニューヨーク・メッツ対アリゾナ・ダイヤモンドバックス戦が行われた。その試合において、メッツの選手全員が特別にデザインされたシューズを履いて出場した。米国国旗を象徴する赤、白、青の色を使い、「我々は絶対に忘れない」(“We will never forget”) の文字が書かれた特製シューズはメッツの新人ピート・アロンソがチーム全員のために用意したものだ。



試合前の国家斉唱ではメッツのミッキー・キャラウェイ監督と選手たちはニューヨーク市警(NYPD)の警官たちと肩を並べた。そのときに選手たちがかぶっていた帽子にはチームのロゴではなく、“NYPD”や“FDNY”(ニューヨーク市消防署)の文字が書かれていた。だが、MLBのルールでは選手たちは試合中にその帽子をかぶることは許されなかった。



アロンソが考えたのは、帽子ではなくシューズならこのルールを回避できるのではないか、ということだ。アロンソは3週間も前から選手1人1人にシューズのサイズを聞いて回り、この日のための準備をした。特注にかかった費用も全額アロンソが負担した。



アロンソはフロリダ州タンパ出身の24歳。9.11が起きたときはまだ6歳だった。普段はとても明るい両親がショックを受けたことをよく覚えている。



「ニューヨークに住むようになって、色々な人に出会って、毎日のようにあの日の傷跡を目にしている。 普通の人たちが信じられないほど勇敢に救助を行った。彼らは本当の意味でヒーローだ。ぼくはただ彼らの勇気を称えたいだけだ。犠牲になった人たち、救助に身を挺した人たち、全員のために」とアロンソは語った。









新人王&本塁打王のW受賞に期待大



アロンソは2016年のドラフト会議でメッツから2巡目指名(全体64位)を受け入団した。今シーズンの開幕からメジャーに昇格し、ここまで本塁打47本を放って、ナ・リーグの本塁打王争いのトップに立っている。同リーグ新人王の最有力候補でもある。既にナ・リーグの新人本塁打記録を更新し、2017年にニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が記録した52本のメジャー記録も更新する可能性は充分だ。



この素晴らしい活躍にもかかわらず、メジャー1年目であるアロンソの今シーズンの年俸はメジャー最低保証額の55万5000ドル(約6000万円)だ。全選手の平均年俸が約500万ドル(約5億4000万円)のメッツ内で最も薄給のアロンソが行ったこの行為を、地元紙ニューヨーク・ポストなど各メディアが賞賛している。



もっとも、アロンソは今年オールスターのホームラン・ダービーで優勝し、年俸の倍近い100万ドルの賞金を受け取っている。そのときも、賞金の中から、負傷した兵士たち(Wounded Warrior Foundation)と消防隊員と家族(Tunnel to Towers)の2財団にそれぞれ5万ドル(約540万円)を寄付している。



メッツはこの日9-0の大差でダイヤモンド・バックスを破っている。メッツが放った安打は11本。奇しくも9 と11の数字がスコアボードに並んだ。



これでメッツはナ・リーグのワイルドカード枠争いでフィラデルフィア・フィリーズと並んで4位に浮上した。2位のシカゴ・カブスとミルウォーキー・ブリュワーズとのゲーム差は2で、まだまだポストシーズン進出に望みがある位置にいる。ニューヨークのもう一方の雄、ヤンキーズがア・リーグ東地区のトップを独走するなか、2000年のワールドシリーズ以来となるサブウェイ・シリーズの実現にも地元ファンの期待がかかる。





角谷剛









【写真】アロンソが用意した特注シューズ